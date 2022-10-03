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Назначен новый аким Актау

Назначен новый аким Актау Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области
Сегодня, 3 октября, аким Мангистауской области Нурлан Ногаев представил депутатам Актауского городского маслихата кандидатуру нового акима города вместо перешедшего на другую работу Нурдаулета Килыбая, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе акимата Мангистау отметили, что новым кандидатом, чья кандидатура была согласована с Администрацией президента РК, стал Ербол Избергенов, ранее занимавший должность заместителя акима Актау.

Депутаты поддержали кандидатуру Избергенова, отметив, что знают его как опытного управленца. Нурлан Ногаев поблагодарил Нурдаулета Килыбая за проделанную работу и дал Ерболу Избергенову ряд конкретных поручений, касающихся социально-экономического развития Актау, – говорится в сообщении.

Ербол Избергенов окончил Алматинский колледж строительства и менеджмента, Актауский государственный университет и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации по специальностям "строительство и эксплуатация зданий и сооружений", "промышленное и гражданское строительство" и "мастер административного дела".

Трудовую деятельность начал в 1991 году в Актау – каменщиком "Мангистау нефтегаз разведка". В разные годы работал мастером, техническим директором. В 2004 году стал главным специалистом отдела архитектуры и градостроительства аппарата акима Актау. Также занимал должности сельского и районного акимов в Мангистау. В 2012 году работал главным экспертом Министерства здравоохранения РК. Был руководителем управлений в различных госведомствах.

С августа 2020 года по сегодняшний день Ербол Избергенов занимал должность заместителя акима Актау.

9 августа стало известно, что аким Мангистауской области Нурлан Ногаев на аппаратном совещании объявил выговор акиму Актау Нурдаулету Килыбаю за плохую организацию вывоза твердых бытовых отходов (ТБО) и санитарную очистку города.

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