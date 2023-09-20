Экс-замакима Мангистауской области возглавил Актау
В пресс-службе городского акимата отметили, что новым кандидатом, чья кандидатура была согласована с Администрацией президента РК, стал Улугбек Тналиев, ранее занимавший должность заместителя акима Мангистауской области.
Улугбек Тналиев окончил бакалавриат Атырауского института нефти и газа по специальности "Технологические машины и оборудования", имеет академическую степень магистра "Технических наук", а также магистра "Экономики и бизнеса".
Трудовую деятельность начал в 2006 году в сфере гражданского общества и молодежной политики.
Работал заместителем акима Махамбетского района Атырауской области, заместителем руководителя Управления координации занятости и социальных программ Атырауской области, заместителем акима города Атырау.
С 2020 по 2022 год занимал должности руководителя Управления общественно-политической работы, директора департамента Министерства информации и общественного развития.
С июня 2022 года по сегодняшний день – заместитель акима Мангистауской области.
Депутаты городского маслихата поддержали кандидатуру Тналиева.
Фото: Facebook/AktauPress
"Нурлан Ногаев поблагодарил Ербола Избергенова за проделанную работу и дал Улугбеку Тналиеву ряд конкретных поручений, касающихся социально-экономического развития города Актау", – сказано в сообщении пресс-службы.
19 сентября сообщалось, что Айжан Бижанова стала первым вице-министром торговли.