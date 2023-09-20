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Законодательство РК

Экс-замакима Мангистауской области возглавил Актау

Экс-замамакима Мангистауской области возглавил Актау Фото: Facebook/AktauPress
20 сентября 2023 года аким Мангистауской области Нурлан Ногаев представил депутатам Актауского городского маслихата кандидата на должность акима города вместо покинувшего должность по собственному желанию Ербола Избергенова, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе городского акимата отметили, что новым кандидатом, чья кандидатура была согласована с Администрацией президента РК, стал Улугбек Тналиев, ранее занимавший должность заместителя акима Мангистауской области.

Улугбек Тналиев окончил бакалавриат Атырауского института нефти и газа по специальности "Технологические машины и оборудования", имеет академическую степень магистра "Технических наук", а также магистра "Экономики и бизнеса".

Трудовую деятельность начал в 2006 году в сфере гражданского общества и молодежной политики.

Работал заместителем акима Махамбетского района Атырауской области, заместителем руководителя Управления координации занятости и социальных программ Атырауской области, заместителем акима города Атырау.

С 2020 по 2022 год занимал должности руководителя Управления общественно-политической работы, директора департамента Министерства информации и общественного развития.

С июня 2022 года по сегодняшний день – заместитель акима Мангистауской области.

Депутаты городского маслихата поддержали кандидатуру Тналиева.

Экс-замакима Мангистауской области возглавил Актау

Фото: Facebook/AktauPress

"Нурлан Ногаев поблагодарил Ербола Избергенова за проделанную работу и дал Улугбеку Тналиеву ряд конкретных поручений, касающихся социально-экономического развития города Актау", – сказано в сообщении пресс-службы.

19 сентября сообщалось, что Айжан Бижанова стала первым вице-министром торговли.

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