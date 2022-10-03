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В Астану прилетел 21-кратный чемпион турниров "Большего шлема" Новак Джокович

Теннис Участник Турнира Астана Фото: Instagram/ktf.kz
Сербский теннисист Новак Джокович утром 3 октября приземлился в главном городе Казахстана. Он прибыл для участия в престижном международном турнире Astana 500 Open, который уже стартовал 1 октября, сообщает Zakon.kz.

Самый титулованный и знаменитый участник казахстанского турнира прилетел в Казахстан сразу после победы на соревнованиях в Израиле. 2 октября на кортах Тель-Авива Новак Джокович первенствовал в турнире ATP 250, где в финале одиночного разряда обыграл хорвата Марина Чилича – 6:3, 6:4.

Джокович, ныне занимающий седьмую позицию в мировом рейтинге, в Астане получил четвертый номер посева. В первом круге этих состязаний он сыграет с чилийцем Кристианом Гариным.

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Куандык Шынасилов
Астана
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