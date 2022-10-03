Рауан Ракымбеков назначен заместителем акима Алматинской области
Рауан Ракымбеков родился в 1980 году. В 2001 году окончил Жетысуский государственный университет имени И. Жансугурова по специальности "экология и природопользование", в 2008 году в этом же вузе освоил специальность "финансы".
Трудовую деятельность начал в 2002 году кладовщиком моноблочного литейного цеха ОАО "Кайнар", затем работал мастером литейного корпуса. В разные годы был ведущим специалистом Управления жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкоргана, советником акима города Талдыкоргана, акимом Отенайского сельского округа города Талдыкоргана, заместителем акима города Текели, акимом Каратальского и Ескельдинского районов.
С апреля 2021 года был государственным инспектором Администрации президента РК.
3 октября аким Мангистауской области Нурлан Ногаев представил активу региона своего нового заместителя – им стал Нурдаулет Килыбай.