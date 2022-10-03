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Получивший выговор Нурдаулет Килыбай стал замакима Мангистауской области

Получивший выговор Нурдаулет Килыбай стал замакима Мангистауской области Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области
Сегодня, 3 октября, аким Мангистауской области Нурлан Ногаев представил активу региона своего нового заместителя – им стал Нурдаулет Килыбай, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в областном акимате, кандидатура Нурдаулета Килыбая была согласована с Администрацией президента РК.

После представления активу региона Нурлан Ногаев дал новому заместителю ряд конкретных поручений, касающихся социально-экономического развития Мангистауской области, – говорится в сообщении.

Нурдаулет Килыбай окончил Казахскую академию транспорта и коммуникаций и Евразийский национальный университет им. Л. Гумилева по специальностям "организация перевозок на железнодорожном транспорте" и "финансы и финансовое право".

Трудовой путь он начал в 1999 году дежурным по станциям Атырауского отделения перевозок. В разные годы работал приемосдатчиком, старшим приемосдатчиком грузов, главным специалистом, начальником отделов в госведомствах. С 2010 по 2011 год был председателем Комитета транспорта и путей сообщения Министерства транспорта и коммуникаций РК, с 2011 по 2012 год – советником президента АО "Национальная компания "Казахстан темір жолы", директором филиала АО "Национальная компания "Казахстан тeмip жолы" – "Мангистауское отделение дороги". Также с 2018 по 2020 год был замакима Мангистауской области.

С июня 2020 года по сегодняшний день Нурдаулет Килыбай занимал должность акима Актау.

Ранее стало известно, что Ербол Избергенов назначен новым акимом Актау. Сообщалось, что прежний градоначальник Нурдаулет Килыбай перешел на другую работу.

9 августа на аппаратном совещании аким Мангистауской области Нурлан Ногаев объявил выговор акиму Актау Нурдаулету Килыбаю за плохую организацию вывоза твердых бытовых отходов (ТБО) и санитарную очистку города.

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