Новый ФОК успешно функционирует в поселке Акмол

В поселке Акмол Целиноградского района Акмолинской области успешно функционирует новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Спортивный объект рассчитан на 200 человек. Теперь там будут тренироваться дети и подростки по 20 видам спорта.

Физкультурно-оздоровительный комплекс построен в рамках проекта "Ауыл – ел бесігі" и введен в эксплуатацию в начале текущего года. На строительство важного в жизни района спортивного сооружения было направлено более миллиарда тенге.

Открытие такого комплекса стало радостным событием для всех жителей села. Теперь наши дети имеют возможность заниматься спортом, посещать секции и при этом выбирать, какой вид спорта им по душе. Все это развивает массовый спорт, создает условия для воспитания здорового молодого поколения, надеемся, что когда-нибудь отсюда выйдут олимпийские чемпионы. Местные жители

Фото: акимат Целиноградского района

В новом спортивном объекте расположены плавательный бассейн, универсальный зал для мини-футбола, волейбола, гандбола, баскетбола. Особенностью комплекса стало наличие двух тренажерных залов, один из которых предназначен для реабилитации людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и людей с ограниченными возможностями.

Все помещения физкультурно-оздоровительного комплекса оснащены необходимым оборудованием и мебелью, которые соответствуют современным требованиям и стандартам. Сегодня в ФОКе располагается детско-юношеская спортивная школа Целиноградского района, которая ведет учебно-тренировочный процесс по 20 видам спорта, таким как джиу-джитсу, борьба на поясах, таеквондо WT, самбо, тогыз кумалак, фехтование, бокс, стрельба из лука, гандбол, футбол, дзюдо, вольная борьба, муай-тай, гиревой спорт, баскетбол, қазақ күрес, жекпе-жек, киокушинкай-кан карате, волейбол, хоккей с шайбой. Акимат Целиноградского района

Фото: акимат Целиноградского района

На сегодняшний день в новом физкультурно-оздоровительном комплексе занимаются более 1200 детей самых разных возрастов.