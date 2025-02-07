ФОК "Жігер": новый центр спорта в Жезказгане

В Жезказгане состоялось торжественное открытие физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) "Жігер".

Многофункциональный спортивный объект стал ярким примером социальной ответственности компании "Казахмыс" и большим шагом в развитии спортивной инфраструктуры области Улытау.

Проект реализован в рамках меморандума между ТОО "Корпорация Казахмыс" и акиматом области Улытау при поддержке Bank RBK. Общая стоимость проекта – 8,5 млрд тенге.

Фото: ТОО "Корпорация Казахмыс"

ФОК "Жігер" – это трехэтажное здание площадью 7 816 м², включающее пять функциональных блоков. Инновационные архитектурные решения обеспечивают удобство и доступность для всех категорий посетителей.

Комплекс предлагает широкий выбор спортивных направлений, рассчитанных на разные возрастные группы и уровень подготовки. В спортзалах установлено современное оборудование для различных видов тренировок. Комплекс включает просторный тренажерный зал с новейшим оборудованием, удобные раздевалки, душевые и санитарные узлы.

Фото: ТОО "Корпорация Казахмыс"

В спорткомплексе построен первый в Жезказгане бассейн. Его длина – 25 метров, что подходит для обучения детей и начинающих пловцов. Для командных видов спорта предусмотрен универсальный спортивный зал площадью 1200 м², оборудованный электронным табло, баскетбольными кольцами, спортивным инвентарем и трибунами на 320 мест. Зал художественной и спортивной гимнастики площадью 350 м², оснащенный зеркалами, спортивными матами, канатами и гимнастическими снарядами.

Фото: ТОО "Корпорация Казахмыс"

"Благодарю руководство Улытауской области и Корпорацию Казахмыс за открытие данного спортивного комплекса. Я сам сейчас работаю тренером национальной сборной, и в нашей команде есть ребята из всех областей страны. Представителей из Улытауской области, к сожалению, пока нет, но я надеюсь, что в будущем вы попадете в национальную сборную и будете представлять Казахстан на международной арене. Я верю, что каждый ребенок талантлив, важно создать условия для раскрытия этих талантов", – поделился впечатлениями олимпийский чемпион Дмитрий Баландин.

На втором этаже комплекса расположены зал для настольного тенниса, соответствующий мировым стандартам, и зал бокса с профессиональным рингом, грушами, шведскими стенками и тренажерами для силовой подготовки.

На открытии аким Улытауской области Дастан Рыспеков отметил, что открытие комплекса позволит популяризировать массовый спорт среди населения и вовлечь как можно большее число подростков и детей в занятия физической культурой и спортом.

Фото: ТОО "Корпорация Казахмыс"

Председатель Правления ТОО "Корпорация Казахмыс" Нурахмет Нуриев в своей торжественной речи подчеркнул, что с начала 2025 года это уже третий объект в Улытау, который был запущен компанией.

"В начале января после реконструкции был открыт большой детский сад "Акбота" в Сатпаеве, далее открылась крупнейшая в стране шахматная академия, сегодня ФОК "Жiгер". Впереди нас ждет еще много открытий. До конца года мы успеем завершить еще 5-6 объектов. Желаю нам всем больших побед. Пусть наша область развивается и процветает, а жители нашего региона добиваются больших побед и прославляют нашу область", – сказал Нурахмет Нуриев.

ФОК "Жігер" – один из самых современных спортивных комплексов Казахстана. Его запуск – это важный шаг в развитии спортивной инфраструктуры города Жезказгана и популяризации здорового образа жизни. Комплекс будет площадкой для проведения республиканских и международных соревнований, что повысит спортивный авторитет города на национальном уровне. Строительством нового спортивного объекта занималась компания "Tansu Construction". Стоит отметить, что работы были закончены в рекордно короткие сроки.

Корпорация "Казахмыс" уверена, что открытие ФОК "Жігер" послужит мощным импульсом для всестороннего развития области Улытау, повышения качества жизни его жителей и привлечения молодежи и старшего поколения к занятиям спортом и укрепления здоровья.