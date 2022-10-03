Ляззат Ибрагимова: Казахстанцы фиктивно разводятся для получения льготной ипотеки

Председатель правления АО "Отбасы банк" Ляззат Ибрагимова на брифинге в СЦК заявила, что некоторые казахстанцы разводятся, чтобы получить льготный ипотечный кредит по категории "неполная семья", передает корреспондент Zakon.kz.

По ее данным, в Казахстане в 2017 году было 54 626 разводов, в 2018 году их количество увеличилось до 54 797, в 2019-м – выросло на 5 тыс. и достигло уже 59 796.

Как отметила председатель правления АО "Отбасы банк", в 2020 году, когда подача заявления на развод стала более сложной, количество разводов снизилось до 48 тыс., но уже в 2021 году вновь пошел рост – до 48 239.

Мы считаем, одна из причин фиктивных разводов – желание людей попасть в очередь. Ведь если по категории "инвалиды 1-й и 2-й групп, семьи, воспитывающие детей-инвалидов" самым страшным является сама инвалидность, то по направлению "неполная семья" достаточно свидетельства о разводе. Ляззат Ибрагимова

В итоге 23 сентября в рамках постановления правительства было поддержано предложение, что неполные семьи будут получать кредит по программе "Шанырак – 5-10-20".

Это люди, которые воспитывают детей, но при этом работают, их дети здоровы. Разница только в ставке вознаграждения. Но на уровне каждой семьи это примерно 30 тыс. тенге. Ляззат Ибрагимова

Она сообщила, что в Казахстане сейчас действуют две льготные ипотечные программы – "7-20-25" и программа "Нурлы жер", внутри нее программы "Бакытты отбасы" и "Шанырак".

В рамках этой программы мы делаем два инструмента. Первый – это "Бакытты отбасы: 2-10-20". Три года нам бюджет выделял по 50 млрд тенге. 5 тыс. семей – это многодетные семьи, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, и неполные семьи участвовали в ней. По итогам трехлетней выдачи займов мы сделали анализ и увидели, что такая категория, как "неполные семьи", последние четыре года растет наибольшими темпами. Ляззат Ибрагимова

29 сентября на площадке Международного технологического форума Digital Bridge 2022 председатель правления АО "Отбасы банк" Ляззат Ибрагимова рассказала, как цифровые технологии помогают клиентам банка реализовать мечту о собственном доме.