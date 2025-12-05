#Казахстан в сравнении
Общество

На какие уловки идут казахстанцы для получения льготного жилья

Ключи от новых квартир, ключи от новой квартиры, новая квартира, ключи от новых домов, ключи от нового дома, новые дома, новый дом, новоселье, фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2025 18:39
Председатель правления АО "Отбасы банк" Ляззат Ибрагимова на заседании в Мажилисе 5 декабря 2025 года рассказала о попытках обхода правил при получении льготного жилья, передает корреспондент Zakon.kz.

Ляззат Ибрагимова рассказала депутатам о проблеме, с которой на сегодня столкнулся банк.

"В некоторых отдельных регионах у нас проходят судебные процессы, где женщины, которые в свое время получали по программе "Бакытты отбасы" по разным категориям – неполные семьи, многодетные семьи, пройдя через процедуры расторжения брака, переоформив эти купленные квартиры под льготные кредиты по 2%, восстанавливаются в очереди со старой датой постановки по различным формальным признакам. Первый, и один из распространенных, они говорят: "Я купила квартиру 72 кв. м по 2%, в то время как меня должны были обеспечить от 90 до 108 кв. м", – сетует она.

По ее словам, сейчас "Отбасы банк" готовит большое обращение в судебные органы.

"Необходимо руководствоваться строго жилищным законодательством, которое говорит о том, что есть строгая категорийность по снятию с учета. По снятию с учета акиматами перед передачей к нам в течение последнего года была проведена большая работа. Но при этом мы видим, что сейчас суды становятся на сторону тех, кого сняли с учета и снова их восстанавливают", – заявила Ляззат Ибрагимова.

Ранее глава "Отбасы банка" Ляззат Ибрагимова объяснила, почему изменили правила распределения арендного жилья среди очередников.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
