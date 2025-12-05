На какие уловки идут казахстанцы для получения льготного жилья

Председатель правления АО "Отбасы банк" Ляззат Ибрагимова на заседании в Мажилисе 5 декабря 2025 года рассказала о попытках обхода правил при получении льготного жилья, передает корреспондент Zakon.kz.

Ляззат Ибрагимова рассказала депутатам о проблеме, с которой на сегодня столкнулся банк. "В некоторых отдельных регионах у нас проходят судебные процессы, где женщины, которые в свое время получали по программе "Бакытты отбасы" по разным категориям – неполные семьи, многодетные семьи, пройдя через процедуры расторжения брака, переоформив эти купленные квартиры под льготные кредиты по 2%, восстанавливаются в очереди со старой датой постановки по различным формальным признакам. Первый, и один из распространенных, они говорят: "Я купила квартиру 72 кв. м по 2%, в то время как меня должны были обеспечить от 90 до 108 кв. м", – сетует она. По ее словам, сейчас "Отбасы банк" готовит большое обращение в судебные органы. "Необходимо руководствоваться строго жилищным законодательством, которое говорит о том, что есть строгая категорийность по снятию с учета. По снятию с учета акиматами перед передачей к нам в течение последнего года была проведена большая работа. Но при этом мы видим, что сейчас суды становятся на сторону тех, кого сняли с учета и снова их восстанавливают", – заявила Ляззат Ибрагимова. Ранее глава "Отбасы банка" Ляззат Ибрагимова объяснила, почему изменили правила распределения арендного жилья среди очередников.



