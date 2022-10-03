Названы идеальные союзы по знакам зодиака

Какие зодиакальные пары понимают друг друга без слов, рассказала энергопсихолог и рунолог Кристина Терепа, сообщает Zakon.kz.

В беседе с порталом FTimes.ru эксперт назвала шесть пар знаков зодиака, которые понимают друг друга без слов.

Дева и Рыбы

Представители этих знаков зодиака отлично чувствуют друг друга – это союз стабильности, заземленности и умения мечтать.

Рыбы часто витают в облаках, но практичная Дева быстро возвращает своего партнера к реальности. Сентиментальные и романтичные Рыбы, в свою очередь, привносят в этот союз мягкость и чувственность. Эту пару ожидает стабильная и в то же время романтичная жизнь.

Кроме того, Дева и Рыбы отличные партнеры не только в личных отношениях, но и в общем бизнесе.

Близнецы и Водолей

Прежде всего рожденные под этими созвездиями ценят свободу и независимость и понимают друг друга в этом, как никто другой.

Настроение Близнецов очень часто меняется, но Водолей сумеет подстроиться под такого партнера, ведь сам терпеть не может рутины и когда все тихо и понятно. В такой паре царит непредсказуемость, и если другим знакам зодиака это утомительно, то для этих двоих — настоящее наслаждение. Водолею и Близнецам постоянно нужны новые впечатления, приключения, открытие новых горизонтов, общение.

Они уважают личное пространство друг друга, ведь понимают, насколько это важно. При этом оптимизм Близнеца отлично резонирует с погружением в себя Водолея.

Телец и Рак

Они понимают, что им хорошо в компании друг друга, с первой встречи.

Телец – обворожительный, чувственный и теплый, а Рак – вдумчивый и скромный. И именно эти качества привлекают их друг в друге. Это пара, которая никогда не нуждается в раздельном отдыхе. Им интересно и уютно вместе. Их чувства с годами не иссякнут, а все больше укрепятся.

Кроме того, Телец и Рак ценят семью и семейные ценности и отдают друг другу лучшее и самую позитивную энергию.

Овен и Лев

Пару Льва и Овна можно назвать настоящим кармическим огнем, половинками одного целого.

Эти двое никогда не заскучают друг с другом. Между ними всегда бушует страсть и красивые чувства. Лев – амбициозный, Овен – заботливый. Первому будет очень уютно в этом союзе, где он получит поддержку и восхищение, в которых особенно нуждается. Он же ответит искренними, страстными чувствами и заботой, сюрпризами и подарками.

Наконец, и Овен, и Лев имеют отличное чувство вкуса, превосходно выглядят и умеют себя вести в обществе. Настоящая светская пара, которой во всем везет.

Стрелец и Козерог

Козерог и Стрелец – идеальная пара, имеющая общие цели, к которым они двигаются вместе.

Они просто жизненно нуждаются в победе и помогают друг другу достичь вершин. Свои завоевания они делят на двоих и празднуют их тоже вместе. В этой паре царит взаимопонимание и поддержка друг друга. И если Козерог основательный и любит углубляться в суть вещей, то Стрелец помогает ему выйти из своей скорлупы и по-настоящему выгодно раскрыться. Как говорится, вместе — к победам и новым стартам. Это именно тот случай, когда партнеры, что называется, на одной волне.

Они стремятся к комфорту, удобству и роскоши, и в итоге достигают их вместе.

Весы и Скорпион

Пара Скорпион и Весы полна страсти и оригинальности.

Они оба обожают красоту, настоящие чувства и экспрессию, очень эмоциональны, романтичны, хотя и оба недоверчивы. Тем не менее именно Весы помогают Скорпионам поверить и расслабиться. В этой паре царят согласие и верность, взаимопонимание и искренность. Хотя и душевные терзания между ними бурные и страстные.

Кода они ссорятся, летят стрелы и копья, и каждый принимает все очень близко к сердцу. Но примирения между ними еще острее, и с каждым разом чувства все ярче, а союз все крепче.

Ранее был опубликован рунический гороскоп на неделю – с 3 по 9 октября – для всех представителей зодиакального круга.