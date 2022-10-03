Не оплатившим налог на имущество начислят пеню с 4 октября

В этом году срок уплаты налога на имущество переносится с 1 на 3 октября в связи с тем, что 1 октября приходится на выходной день, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в Комитете госдоходов МФ РК, Налоговый кодекс предусматривает, что если последний день срока исполнения налогового обязательства приходится на нерабочий день, то срок оплаты истекает в конце следующего рабочего дня.

Поэтому граждане, не успевшие произвести оплату до 1 октября, могут погасить сумму налога сегодня. Начисление пени начинается с 4 октября текущего года. Комитет госдоходов МФ РК

Начисленную сумму налогов можно проверить в сервисе "Предстоящие платежи" на сайте kgd.gov.kz, в мобильном приложении е-salyq Azamat, а также в мобильных приложениях банков Homebank и Kaspi.kz (государственные услуги – налоги – налог на транспорт и имущество – ввести ИИН).

Проверить сведения о наличии/отсутствии задолженности по налогам можно с помощью мобильного приложения e-Salyq Azamat (AppStore, PlayMarket) → Электронные сервисы → Сервис задолженности по налоговым и социальным платежам → ввести ИИН.

Уплатить налог необходимо горожанам, имеющим на праве собственности частные дома, квартиры, дачные постройки, гаражи и иные строения.