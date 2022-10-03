В Караганде клуб ограбили почти на 4 млн тенге с помощью игрушечного пистолета

В Караганде ограбили игровой клуб. Как сообщили корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе областного департамента полиции, около 4 млн тенге из кассы заведения забрал постоянный клиент, который угрожал игрушечным пистолетом.

В ведомстве уточнили, что сообщение о разбое в помещении одного из игровых клубов поступило в Центр оперативного управления Управления полиции Караганды 30 сентября около 12:00.

Сотрудницы данного клуба показали, что один из постоянных клиентов, неожиданно выхватив предмет, внешне похожий на пистолет, потребовал отдать деньги из кассы. Завладев суммой в размере 3 млн 900 тыс. тенге, злоумышленник скрылся с места происшествия. Пресс-служба ДП Карагандинской области

Как отметили в областной полиции, подозреваемого удалось установить – им оказался 34-летний мужчина, который дал признательные показания.

Задержанный водворен в изолятор временного содержания. Ведется досудебное расследование по ст. 192 УК РК "Разбой". Пресс-служба ДП Карагандинской области

По словам задержанного, он проиграл большую сумму и решил восполнить свои финансовые потери, совершив разбой в игровом клубе.

Для этого мужчина заранее приобрел игрушечный пистолет. Последний изъят в качестве вещественного доказательства. Пресс-служба ДП Карагандинской области

7 июля подобный инцидент произошел в Туркестане – на игровой клуб было совершено разбойное нападение. Тогда сообщалось, что двое мужчин в масках и с неустановленным оружием проникли в помещение и стали угрожать физической расправой в случае невыполнения требований. Затем молодые люди взломали кассовый ящик игротеки, забрали 350 тыс. тенге и скрылись. 10 июля подозреваемых задержали сотрудники криминальной полиции Туркестанской области.