Советы стилиста: как выглядеть модно осенью 2022 года

На улице похолодало, а значит пришло время задуматься о том, как утеплиться и сделать это стильно. Этой осенью в моде объемные косухи, пуховики и пальто. Корреспондент Zakon.kz побеседовала с казахстанским стилистом Жансаей Баймагамбетовой и узнала последние тренды.

Стилист отмечает, что этой осенью ощущение тепла и уюта модникам подарят макси-шубы из экомеха. А еще объемные пуховики и пальто, пальто-коконы в форме одеяла, многослойность. Если говорить о материалах, то лучше выбирать ворсистые, плюшевые и трикотажные ткани.

Фото: Instagram/dolcegabbana

Очень популярен будет твид, который лучше сочетать с кожей и шелком. Дизайнер считает, что отличной альтернативой шапкам на осень станут капоры, капюшоны и балаклавы.

Фото: Instagram/versace

Что касается цветовой гаммы, то Жансая Баймагамбетова советует выбирать синие, зеленые, фиолетовые, розовые оттенки разной степени насыщенности. В праздничном образе можно сделать акцент на

Кроме того, в моду снова возвращаются высокие сапоги и ультракороткие юбки.

Стилист поделилась секретами, которыми смогут пользоваться в повседневной жизни все казахстанцы, желающие быть в тренде.

В первую очередь, для создания уникального стиля предлагаю обратить внимание на любимый мой тренд – вещи винтажного характера. Сейчас он набирает огромные обороты и, по всем прогнозам, в скором времени этот сегмент составит большую часть общего вещевого оборота. Это тренд на вещи вторичного потребления, перешитые вещи, а также вещи из гардероба мамы – что-то такое, абсолютно единичное в своем роде. Главное правило – не надевать на себя все из одного стиля, иначе вы будете странно смотреться в 2022 году – как гости из прошлого. Поэтому важно уметь правильно подбирать и сочетать стили с другими направлениями и сегментами одежды. Жансая Баймагамбетова

Еще больше подчеркнут образ девушки, как считает модный эксперт, прозрачные и полупрозрачные вещи. Также стоит обратить внимание и на стиль панк, а именно – внести в образ бунтарство и непокорность.

Фото: Instagram/versace

В этом поможет одежда в клетку, грубая кожа, а дополнить все это можно массивными ботинками и металлическими вставками на одежде. Жансая призывает все это сочетать с контрастными женственными вещами. К примеру, надеть объемную кожаную куртку со струящимся платьем.

При этом не стоит забывать, что дополнительные элементы в одежде должны составлять не более 20% вашего гардероба.

В противном случае в погоне за всеми новинками можно легко потерять свою уникальность.

Автор: Дарига Турысбекова