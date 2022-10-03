Советы стилиста: как выглядеть модно осенью 2022 года
Стилист отмечает, что этой осенью ощущение тепла и уюта модникам подарят макси-шубы из экомеха. А еще объемные пуховики и пальто, пальто-коконы в форме одеяла, многослойность. Если говорить о материалах, то лучше выбирать ворсистые, плюшевые и трикотажные ткани.
Фото: Instagram/dolcegabbana
Очень популярен будет твид, который лучше сочетать с кожей и шелком. Дизайнер считает, что отличной альтернативой шапкам на осень станут капоры, капюшоны и балаклавы.
Фото: Instagram/versace
Кроме того, в моду снова возвращаются высокие сапоги и ультракороткие юбки.
Стилист поделилась секретами, которыми смогут пользоваться в повседневной жизни все казахстанцы, желающие быть в тренде.
В первую очередь, для создания уникального стиля предлагаю обратить внимание на любимый мой тренд – вещи винтажного характера. Сейчас он набирает огромные обороты и, по всем прогнозам, в скором времени этот сегмент составит большую часть общего вещевого оборота. Это тренд на вещи вторичного потребления, перешитые вещи, а также вещи из гардероба мамы – что-то такое, абсолютно единичное в своем роде. Главное правило – не надевать на себя все из одного стиля, иначе вы будете странно смотреться в 2022 году – как гости из прошлого. Поэтому важно уметь правильно подбирать и сочетать стили с другими направлениями и сегментами одежды.Жансая Баймагамбетова
Еще больше подчеркнут образ девушки, как считает модный эксперт, прозрачные и полупрозрачные вещи. Также стоит обратить внимание и на стиль панк, а именно – внести в образ бунтарство и непокорность.
Фото: Instagram/versace
В этом поможет одежда в клетку, грубая кожа, а дополнить все это можно массивными ботинками и металлическими вставками на одежде. Жансая призывает все это сочетать с контрастными женственными вещами. К примеру, надеть объемную кожаную куртку со струящимся платьем.
При этом не стоит забывать, что дополнительные элементы в одежде должны составлять не более 20% вашего гардероба.
В противном случае в погоне за всеми новинками можно легко потерять свою уникальность.
Автор: Дарига Турысбекова