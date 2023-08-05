Стилист рассказал, что обязательно будут носить этой осенью
Фото: cosmetic.ua
Российский стилист Влад Лисовец назвал пальто из кожзама с широкими плечами главным трендом осени, сообщает Zakon.kz
Как пишет Moslenta.ru модницам нужно приобрести приталенное пальто с широкими плечами из кожзама, кожаные куртки, а также принтованные модели.
"Также назову пальто в клетку или плащ в полоску", - сказал эксперт моды.
По словам Лисовца, при выборе верхней одежды стоит ответить на вопрос, какой цели хочется добиться. Например, чтобы составить супермодный лук, нужно купить что-то кожаное.
Элегантности в образ добавит актуальное прямое пальто шоколадного, темно-синего или темно-зеленого цвета, а экстравагантности придадут короткие модели с большими плечами и клетчатым принтом.
Ранее мы писали о трендовой обуви осени-зимы 2023-2024.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript