Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Стилист рассказал, что обязательно будут носить этой осенью

Стилист рассказал, что обязательно будут носить этой осенью Фото: cosmetic.ua
Российский стилист Влад Лисовец назвал пальто из кожзама с широкими плечами главным трендом осени, сообщает Zakon.kz

Как пишет Moslenta.ru модницам нужно приобрести приталенное пальто с широкими плечами из кожзама, кожаные куртки, а также принтованные модели.

"Также назову пальто в клетку или плащ в полоску", - сказал эксперт моды.

По словам Лисовца, при выборе верхней одежды стоит ответить на вопрос, какой цели хочется добиться. Например, чтобы составить супермодный лук, нужно купить что-то кожаное.

Элегантности в образ добавит актуальное прямое пальто шоколадного, темно-синего или темно-зеленого цвета, а экстравагантности придадут короткие модели с большими плечами и клетчатым принтом.

Ранее мы писали о трендовой обуви осени-зимы 2023-2024.


Читайте также

Специалисты рассказали, как выбрать солнцезащитный крем

Как бороться с апатией

Популярные fashion-блогеры Казахстана

Елена Вебер
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как изменится система отбывания наказания в колониях Казахстана
Почему тысячи заключенных в Казахстане придется переводить из одних колоний в другие
Как будет работать обязательный учет собак и кошек в Казахстане
Как будет работать обязательный учет собак и кошек в Казахстане
В Казахстане установлена минимальная зарплата профессорско-преподавательского состава вузов
В Казахстане установили минимальную зарплату профессоров и преподавателей в вузах
Спад жары и сильные дожди пообещали казахстанцам на выходные
Спад жары и сильные дожди пообещали казахстанцам на выходные
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления