Что делать казахстанцам, получившим повестку в России

Официальный представитель Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров рекомендовал казахстанцам, получившим повестку в России, обратиться в военкомат или посольство, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, бывают несоответствия в информационных базах.

Если человек, допустим, находится на территории России, получил вид на жительство, он может показать свой документ в военкомате или обратиться в посольство Казахстана. Айбек Смадияров

2 октября стало известно, что 31-летний гражданин Казахстана, проживающий в Санкт-Петербурге, получил повестку в военкомат в связи с мобилизацией в России.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в стране. По его словам, призывать будут граждан, которые в настоящий момент состоят в запасе и, прежде всего, тех, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.