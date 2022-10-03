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Что делать казахстанцам, получившим повестку в России

Что делать казахстанцам, получившим повестку в России Фото: Zakon.kz
Официальный представитель Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров рекомендовал казахстанцам, получившим повестку в России, обратиться в военкомат или посольство, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, бывают несоответствия в информационных базах.

Если человек, допустим, находится на территории России, получил вид на жительство, он может показать свой документ в военкомате или обратиться в посольство Казахстана.Айбек Смадияров

2 октября стало известно, что 31-летний гражданин Казахстана, проживающий в Санкт-Петербурге, получил повестку в военкомат в связи с мобилизацией в России.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в стране. По его словам, призывать будут граждан, которые в настоящий момент состоят в запасе и, прежде всего, тех, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

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