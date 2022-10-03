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"Beeline Казахстан" не будет отключать российские каналы – Минцифры РФ

Beeline Казахстан не будет отключать российские каналы –Минцифры РФ Фото: pixabay
Министерство цифрового развития РФ заявило, что "Beeline Казахстан" не будет отключать российские каналы, сообщает Zakon.kz.
После консультации с Veon (владеет "Beeline Казахстан") получено подтверждение, что компания скорректировала свои планы и не будет отключать российские телеканалы. Минцифры России

27 сентября стало известно, что "Beeline Казахстан" прекратит транслировать некоторые российские телеканалы с 5 октября. В компании рассказали о том, что эти каналы заменят на новые.

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Анастасия Стативкина
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