"Beeline Казахстан" не будет отключать российские каналы – Минцифры РФ

Министерство цифрового развития РФ заявило, что "Beeline Казахстан" не будет отключать российские каналы, сообщает Zakon.kz.

После консультации с Veon (владеет "Beeline Казахстан") получено подтверждение, что компания скорректировала свои планы и не будет отключать российские телеканалы. Минцифры России

27 сентября стало известно, что "Beeline Казахстан" прекратит транслировать некоторые российские телеканалы с 5 октября. В компании рассказали о том, что эти каналы заменят на новые.