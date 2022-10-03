Чемпион мира – 2022 Евгений Федоров стал серебряным призером "Тура Ломбардии"
Как передает пресс-служба велокоманды "Астана", 22-летний казахстанский гонщик провел на трассе впечатляющий день, став самым агрессивным гонщиком, что позволило ему подняться на второе место подиума.
Я сделал все возможное в спринте, но, возможно, мне пришлось стартовать немного раньше. Тем не менее я выложился на ногах и финишировал вторым. Думаю, провел хороший день в Il Piccolo Lombardia. Счастлив, что мне выпал шанс надеть эту радужную майку, это было для меня большим удовольствием и честью.Евгений Федоров
Он поблагодарил своих товарищей и всю команду развития Astana Qazaqstan за большую поддержку в течение дня.
Эта поддержка дала мне шанс подняться на подиум. Я был мотивирован на то, чтобы сегодня продемонстрировать хороший результат и показать радужную майку наилучшим образом.Евгений Федоров
После многочисленных атак во второй части гонки Евгений Федоров и Гарольд Мартин Лопес оказались в лидирующей группе из пяти гонщиков, которые оторвались от преследователей примерно на 50 секунд.
В конце гонки все закончилось спринтом среди четырех участников, лучшим среди которых оказался вице-чемпион мира U23 ITT и чемпион Европы ITT U23 – Алек Сегерт (Бельгия), за ним финиш пересекли Евгений Федоров и Джордан Лаброс (Франция).
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