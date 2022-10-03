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Чемпион мира – 2022 Евгений Федоров стал серебряным призером "Тура Ломбардии"

Велоспорт Серебро Федорова Фото: astana-qazaqstan.com
Казахстанcкий велогонщик Евгений Федоров впервые надел свою радужную майку чемпиона мира до 23 лет после победы в Вуллонгонге (Австралия) неделю назад. Он принял участие в "Туре Ломбардии" в составе молодежной команды Astana Qazaqstan, где занял второе место, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба велокоманды "Астана", 22-летний казахстанский гонщик провел на трассе впечатляющий день, став самым агрессивным гонщиком, что позволило ему подняться на второе место подиума.

Я сделал все возможное в спринте, но, возможно, мне пришлось стартовать немного раньше. Тем не менее я выложился на ногах и финишировал вторым. Думаю, провел хороший день в Il Piccolo Lombardia. Счастлив, что мне выпал шанс надеть эту радужную майку, это было для меня большим удовольствием и честью.Евгений Федоров

Он поблагодарил своих товарищей и всю команду развития Astana Qazaqstan за большую поддержку в течение дня.

Эта поддержка дала мне шанс подняться на подиум. Я был мотивирован на то, чтобы сегодня продемонстрировать хороший результат и показать радужную майку наилучшим образом.Евгений Федоров

После многочисленных атак во второй части гонки Евгений Федоров и Гарольд Мартин Лопес оказались в лидирующей группе из пяти гонщиков, которые оторвались от преследователей примерно на 50 секунд.

В конце гонки все закончилось спринтом среди четырех участников, лучшим среди которых оказался вице-чемпион мира U23 ITT и чемпион Европы ITT U23 – Алек Сегерт (Бельгия), за ним финиш пересекли Евгений Федоров и Джордан Лаброс (Франция).

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