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В Алматы Евгений Федоров стал призером Чемпионата Азии

Велогонка, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2024 07:37 Фото: пресс-служба НОК РК
12 июня Евгений Федоров преодолел на велосипеде 151 км и стал призером Чемпионата Азии в Алматы, сообщает Zakon.kz.

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Таким образом представитель команды Казахстана по велоспорту на шоссе стал бронзовым призером. Мужская групповая гонка прошла в рамках континентального первенства.

Днями ранее гонщик "Астаны" Уолкер поднялся на итоговый подиум ZLM Tour 2024.

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