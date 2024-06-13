В Алматы Евгений Федоров стал призером Чемпионата Азии
Фото: пресс-служба НОК РК
12 июня Евгений Федоров преодолел на велосипеде 151 км и стал призером Чемпионата Азии в Алматы, сообщает Zakon.kz.
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Таким образом представитель команды Казахстана по велоспорту на шоссе стал бронзовым призером. Мужская групповая гонка прошла в рамках континентального первенства.
Днями ранее гонщик "Астаны" Уолкер поднялся на итоговый подиум ZLM Tour 2024.
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