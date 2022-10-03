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В Акмолинской области развивается комплекс по выращиванию форели

В Акмолинской области развивается комплекс по выращивании форели Фото: пресс-служба акима Акмолинской области
В Акмолинской области, наряду с животноводством, развивается рыбоводство. Ангар для разведения форели в селе Акылбай Бурабайского района введен в эксплуатацию в июле текущего года.

По словам директора ТОО "Bishere – fish" Руслана Куатова, перед открытием долгое время изучали рынок.

Зимой поехали и посмотрели, как все устроено, как все работает. Понравилось и решили заняться. Вложили собственные средства. Рыба – экологически чистая. Такой продукт для района необходим, – рассказал предприниматель.

Как передает пресс-служба акима области, на сегодняшний день в специальных бассейнах емкостью 25 кубометров находятся порядка 70 тыс. мальков радужной форели, завезенной из Франции. Планируемая проектная мощность предприятия – 40-50 тонн рыбы в год. В дальнейших планах – выпустить продукцию на рынок и расширить производство.

В Акмолинской области развивается комплекс по выращивании форели

Фото: пресс-служба акима Акмолинской области

Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев дал положительную оценку предприятию.

Это уникальное производство. У нас в области рыбное производство есть всего в нескольких районах. Рынок у нас огромный, рядом столица. Будем помогать развитию бизнеса, – отметил руководитель области.

Жители района очень рады тому, что в районе развивается собственное хозяйство.

Рыбу мы очень любим. Радует тот факт, что жители района и региона смогут потреблять свой, натуральный продукт. Желаем развития комплексу, – поделился житель поселка Акылбай Серик Бакиев.

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