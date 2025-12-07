#Казахстан в сравнении
Происшествия

Спасатели Акмолинской области вскрыли автомобиль: в ДТП пострадали подростки и женщина

авария, фото - Новости Zakon.kz от 07.12.2025 22:04 Фото: пресс-служба МЧС РК
7 декабря в районе села Акылбай Бурабайского района Акмолинской области произошло столкновение двух легковых автомобилей, сообщает Zakon.kz.

В результате аварии пострадали двое подростков, а также женщина-водитель, которую зажало в деформированном автотранспорте.

Как рассказали в пресс-службе МЧС РК, на место происшествия оперативно прибыли спасатели, которые с помощью гидравлического инструмента вскрыли поврежденную водительскую дверь и извлекли пострадавшую.


"Все трое были переданы бригаде скорой медицинской помощи", – резюмировали в министерстве.

Ранее водитель поблагодарил полицейских ВКО за помощь на трассе.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
