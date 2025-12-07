Спасатели Акмолинской области вскрыли автомобиль: в ДТП пострадали подростки и женщина
Фото: пресс-служба МЧС РК
7 декабря в районе села Акылбай Бурабайского района Акмолинской области произошло столкновение двух легковых автомобилей, сообщает Zakon.kz.
В результате аварии пострадали двое подростков, а также женщина-водитель, которую зажало в деформированном автотранспорте.
Как рассказали в пресс-службе МЧС РК, на место происшествия оперативно прибыли спасатели, которые с помощью гидравлического инструмента вскрыли поврежденную водительскую дверь и извлекли пострадавшую.
"Все трое были переданы бригаде скорой медицинской помощи", – резюмировали в министерстве.
Ранее водитель поблагодарил полицейских ВКО за помощь на трассе.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript