Новый турнир "Большого шлема" или очередной Мастерс? В Астане стартовал ATP 500

В субботу, 1 октября, в Астане на территории Национального теннисного центра стартовал первый в истории казахстанского тенниса турнир Astana Open ATP 500.

Поклонники тенниса и даже сами игроки уже приравнивают это спортивное событие к турнирам "Большого шлема" и мастерсам, потому что Казахстан еще никогда не принимал столько именитых спортсменов.

В соревнованиях примут участие Даниил Медведев, Янник Синнер, Стефанос Циципас, Андрей Рублев и новоиспеченная первая ракетка мира Карлос Алькарас. Также на турнире по приглашению президента Федерации тенниса Казахстана выступит Новак Джокович.

Для казахстанского теннисиста Михаила Кукушкина встреча с шестой ракеткой мира Стефаносом Циципасом станет пятой по счету. Михаилу еще ни разу не удалось одержать победу над греческим спортсменом. Будем надеяться, что домашний корт поможет ему добиться успеха в этот раз.

Коэффициенты от Parimatch:

П1 – 1.11, П2 – 6.70

Александр Бублик сыграет против голландца Таллона Грикспора. Теннисисты уже встречались лицом к лицу на корте в рамках турнира Open Sud de France. Тогда матч завершился в двух сетах со счетом 7:6, 7:6 в пользу Александра.

Коэффициенты от Parimatch:

П1 – 2.60, П2 – 1.51

Андрей Голубев и Александр Недовесов – легендарный казахстанский дуэт, неоднократно показавший отличные результаты на мировой арене, тоже принимает участие в парном разряде Astana Open. Спортсмены выступят против французов Адриана Маннарино и Фабриса Мартена.

Коэффициенты от Parimatch:

П1 – 1.74, П2 – 2.02

Александр Бублик выступит не только в роли партнера по корту для Бейбита Жукаева, но и в качестве опытного наставника. Это дебютный выход Жукаева в ATP Tour, и поклонники ожидают только лучших результатов в первом круге парного разряда против итальянского тандема Симоне Болелли и Фабио Фогнини.

Коэффициенты от Parimatch:

П1 – 1.28, П2 – 3.45

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