Объявлен лауреат Нобелевской премии по медицине и физиологии

Лауреатом Нобелевской премии по физиологии и медицине в 2022 году стал шведский биолог Сванте Паабо, сообщает Zakon.kz.

Он получил награду за открытия в области геномов вымерших гоминид и эволюции человека.

Подробнее об исследованиях Паабо можно прочитать на сайте nobelprize.

Ученый расшифровал цепочку ДНК неандертальца. Кроме того, именно Сванте Паабо открыл денисовского человека, доказав, что окаменелость из Денисовой пещеры на Алтае принадлежит ранее неизвестному виду гоминид.

Ученый также доказал, что неандертальцы и денисовцы передали свои гены современному человеку. Произошло это около 70 тыс. лет назад, после миграции homo sapiens из Африки. Эти древние гены важны для здоровья людей и сегодня, поскольку влияют, в частности, на то, как наша иммунная система реагирует на инфекции.