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Сборная Казахстана пробилась в плей-офф ЧМ-2024 по настольному теннису

Настольный теннис 1/8 финала ЧМ-2024 Фото: ttfrk.kz/Талап Койбагаров
В южнокорейском Пусане продолжается командное мировое первенство по настольному теннису. По итогам матчей в подгруппах теннисисты Казахстана вошли в список 24-х сборных, которые продолжат борьбу за высшие призы, сообщает Zakon.kz.

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"Мужская сборная Казахстана уверенно выступила на предварительной стадии ЧМ-2024. Накануне наши мастера малой ракетки обыграли представителей США со счетом 3:1 и заняли второе место в своей подгруппе. Этот результат позволил нам войти в топ-24 сильнейших команд мира", – передает пресс-служба ФНТК.

Казахстанцы в подгруппе №2 уступили первое место команде Германии. После нас в турнирной таблице располагаются Англия, США и Саудовская Аравия. 

Настольный теннис Плей-офф ЧМ-2024

Фото: ttfrk.kz/Талап Койбагаров

Особый вклад в успех казахстанцев внес лидер сборной, мастер спорта международного класса Кирилл Герасименко, который показал 100-процентный победный результат: 7 игр и 7 побед на групповом этапе.

21 февраля наши теннисисты сыграют поединок за выход в 1/8 финала турнира против команды Индии.

Казахстанский коллектив, чтобы сыграть на ЧМ-2024, выиграл лицензию на континентальном первенстве, когда вошел в финальную восьмерку.

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