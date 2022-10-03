Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Бейбит Жукаев: С соперниками из топ-100 можно играть

Бейбит Жукаев на турнире АТР 500 в Астане Фото: Zakon.kz
21-летний казахстанец Бейбит Жукаев дебютировал на соревнованиях категории АТР 500 в Астане. В стартовом матче турнира он уступил 34-й ракетке мира Ботику Ван де Зандшульпу из Нидерландов – 1:6, 1:6, сообщает Zakon.kz.

Сразу после игры уроженец Актау дал интервью.

– Бейбит, поздравлям вас с дебютом на крупных турнирах АТР. Причем не АТР 250, а сразу АТР 500. Какие эмоции от этого события?

– Я, конечно, очень рад, что сыграл в основной сетке этого турнира, очень благодарен федерации тенниса Казахстана и ее президенту Булату Жамитовичу Утемуратову. Этот матч прошел немного не так, как хотел, но в целом это большой опыт для меня. Надеюсь, я буду играть все лучше и лучше в дальнейших турнирах.

– В начале второго сета вы сделали брейк, и после этого был упорный гейм на вашей подаче. В тот момент что-то внутри у вас поменялось? Почувствовали, что бороться и играть можно?

– Да, я почувствовал, что могу выиграть сет. Но у меня немного не получалась подача весь матч, поэтому я не смог реализовать свой максимум сегодня.

Генеральные спонсоры турнира:

Bee TV "Скачай приложение BeeTV и смотри лучшие спортивные события!", "Forte Bank", "Freedom Broker", "Astana Motors" "Technodom".

Читайте также

Сборная Казахстана по настольному теннису не попала в Топ-16 Чемпионата мира

Чемпион мира – 2022 Евгений Федоров стал серебряным призером "Тура Ломбардии"

Новый турнир "Большого шлема" или очередной Мастерс? В Астане стартовал ATP 500

Данияр Кунафин
Астана
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Допинг-тест Головкина и Канело
Появились результаты допинг-тестов Головкина и Канело после третьего боя
открытие магазина в ТД Silk Way City
В Казахстан пришла новая международная сеть магазинов
Сверхмощный компьютер Тесла обесточил город
Сверхмощный компьютер Tesla с первого включения обесточил город
для педагогов средних школ введена пятидневка
В Казахстане введена пятидневка для школьных учителей
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления