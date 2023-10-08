Все о теннисе
Бейбит Жукаев едва не обыграл 14-ю ракетку мира
Фото: пресс-служба ФТК
Бейбит Жукаев, занимающий 302-ю строчку в рейтинге АТР, уступил 14-й ракетке мира россиянину Карену Хачанову во втором круге хардового турнира категории "Мастерс" в Шанхае, сообщает Zakon.kz.
Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе".
Казахстанец навязал россиянину серьезную борьбу, однако уступил в трех сетах со счетом 6:7 (1:7), 6:4, 2:6.
Жукаев впервые в карьере пробился в основную сетку "Мастерса" и сразу же дошел до второго раунда.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript