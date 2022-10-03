В зоопарке Алматы билеты меняют на желуди

Алматинцы и гости города могут принести собранные на улицах желуди и обменять их на бесплатное посещение зоопарка в рамках ежегодной акции "Желудевая осень", сообщает Zakon.kz.

С каждым годом количество желающих собрать и принести плоды дуба в зоопарк Алматы становится все больше. Алматинцы активно участвуют в ежегодной акции, в этом году сотрудники зоологического парка проводят ее уже в восьмой раз.

Мы просим собрать желуди, чтобы использовать их как подкормку для наших животных. У жителей есть возможность помочь алматинскому зоопарку. А это – самое простое действие: собрали в парках, скверах плоды дуба и принесли к нам. Животным полезно и людям приятно, – рассказала руководитель отдела развития и связи с общественностью алматинского зоопарка Акжами Рахимова.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Впервые акцию провели в 2014 году. И практически сразу мероприятие прижилось, горожане стали активно участвовать. Обычно алматинцы во время действия акции приносят суммарно 2-3 тонны желудей. Максимальное количество было получено в 2019 году – 4,2 тонны.

Люди иногда даже не дожидаются акции и предлагают уже в сентябре, августе. Но в это время желуди еще до конца не поспели, поэтому мы их просим немного подождать объявления в инстаграм-аккаунте зоопарка и после приносить их к нам. Акжами Рахимова

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Сотрудники центра содержания и разведения редких животных рассказали, что полученными желудями подкармливают копытных животных: сайгаков, косуль, оленей, кабанов, жирафов. Стоит отметить, что желуди не являются полноценным питанием для этих зверей.

Зоопарк не страдает от какого-либо недостатка кормов. Мы собираем желуди не от того, что нам якобы нечем кормить зверей. Желуди – это добавка к рациону. Это как витаминки. И каждому животному нужен не тазик, а горсточка, буквально 100-150 г в среднем. Мы даем по чуть-чуть. У желудей много полезных свойств, но их избыток – это тоже плохо. Полученных желудей нам хватает обычно до конца года. Акжами Рахимова

Фото: Zakon.kz

К слову, подобные акции давно проходят в зоопарках России, Украины и Европы. Там также собирают желуди, а еще орехи и ягоды. Чтобы получить детский билет, алматинцам нужно сдать 3 кг желудей, для взрослых – 7 кг. Максимальное количество не ограничено. Позже все участники акции заносятся сотрудниками зоопарка в блокнот, а в конце сотрудники подводят итоги. Рекордсмены по сдаче желудей, помимо билета, получают еще и похвальные грамоты.

У нас бывает такое, что люди приносят желудей больше, чем требуется. Студенты, школьники, дети целыми курсами, классами, садами собирают и привозят плоды дуба тоннами. В таком случае мы рассчитываем, сколько они могут получить детских или взрослых билетов. И выдаем им количество согласно сданной сумме. Например, за 14 кг желудей можно получить два взрослых билета. Иногда мы потом узнаем, что студенты затем передали билеты в детский дом или другим нуждающимся, рассказала Акжами Рахимова.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Отметим, что акция стартовала 1 октября и завершится 7 ноября. Пункт сбора желудей расположен у центрального входа в зоопарк. Там же сразу выдаются билеты, которыми можно воспользоваться до конца года.

Фото: Zakon.kz

Максим Елизаров