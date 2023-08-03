В зоопарке Алматы поселились полосатые питомцы

В Алматинском зоопарке полосатое пополнение. Радовать взгляд алматинцев и гостей города будут три молодые зебры, сообщает Zakon.kz.

Самец и две самки 2022 года рождения прибыли из израильского зооцентра Раматган, передает Instagram-аккаунт зоопарка.

Живут зебры в большом вольере недалеко от центрального входа вместе с еще тремя зебрами породы Чапмана.

Оба они подвид бурчеловой зебры и очень схожи между собой. Отличаются только тем, что у зебры Гранта более интенсивно окрашены полоски и они немного меньше зебр Чапмана.





В их рационе - сено, овес, морковь, отруби, соль и мел.

В дикой природе зебра Гранта обитает в Замбии, в Конго, в Танзании и в юго-западной части Кении. Она имеет спереди вертикальные полосы, горизонтальные полосы на задних ногах. Теневые полосы отсутствуют или слабо выражены. Размер зебры от 120 до 140 сантиметров, масса около 300 килограмм. Зебры Гранта живут в семейных группах по 18 зебр во главе с самцом-вожаком. Продолжительность жизни в среднем 20 лет.



Гражданские войны в Африке вызвали резкое снижение популяции диких животных, в том числе и зебры Гранта. Зебры поедают травы, которые растут на африканских равнинах, и устойчивы к болезням.

"У нас в зоопарке зебры очень хорошо ладят между собой. В скором будущем мы хотим построить экспозицию "Африканская саванна, где африканские животные будут жить вместе на огромной площади. Кстати, эскизы и проектно-сметная документация будут готовы в конце года. А строительство начнем в следующем году. Вот такие у нас планы!" Администрация зоопарка Алматы

Ранее в алматинском зоопарке показали, как животным помогают спастись от жары.