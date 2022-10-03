Подравшихся в Уральске россиян выдворят из Казахстана

В Уральске россияне, подравшиеся между собой, выдворены из страны решением суда, сообщает Zakon.kz.

3 октября специализированный административный суд Уральска на основании ст. 28 Закона РК "О правовом положении иностранцев" принял решение о выдворении за пределы страны всех участников драки.

30 сентября около ночного клуба подрались между собой граждане России. Участники конфликта были доставлены в полицию.

Фото: polisia.kz

Фото: polisia.kz