"Черных" старателей задержали в Жетысуской области

Фото: poilisia.kz

Добытые ископаемые уже были загружены в грузовик. Полиция назначила экспертизы и начала досудебное расследование по ч. 1 ст. 334 УК РК “Самовольное пользование недрами”, сообщает Zakon.kz.

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