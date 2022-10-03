"Черных" старателей задержали в Жетысуской области
Фото: poilisia.kz
Добытые ископаемые уже были загружены в грузовик. Полиция назначила экспертизы и начала досудебное расследование по ч. 1 ст. 334 УК РК “Самовольное пользование недрами”, сообщает Zakon.kz.
В горной местности близ села Баласаз местные полицейские задержали бригаду “черных” старателей.
Бригада состояла из шести мужчин из Жамбылской области и города Алматы. Полицейские доставили всех в районный отдел.
Подозреваемые занимались добычей золотой руды без разрешительных документов.
Полиция изъяла грузовик HOWO, экскаватор, УАЗ, а также оборудование в виде буров, электрогенератора, перфоратора, специальных пик, заготовленных холщовых мешков, юрты и палатки.
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