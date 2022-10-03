Ущерб от лесных пожаров в ВКО превысил 288 млн тенге
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Точные причины пожара будут устанавливать подразделения МЧС, дознаватели и прокуратура, сообщает Zakon.kz.
288 млн тенге превысил ущерб от лесных пожаров на востоке страны. И это не считая сентябрьских возгораний, когда полыхал практически весь регион, сообщает "Хабар 24".
В частности, пострадали территории Катон-Карагайского национального парка, Курчумского и Большенарымского лесных хозяйств.
Расследованиями происшествий сейчас занимаются сотрудники лесной инспекции. Специалисты работают на пепелище и выясняют все обстоятельства случившегося.
По последним данным, только в этом году в Восточном Казахстане 324 пожара уничтожили свыше 10 тыс. гектаров лесостепных массивов. Результаты проверок обещают озвучить ближе к концу недели.
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