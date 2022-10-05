Как не попасться на фальшивый терминал Lotomatic, рассказали в АО "Сәтті Жұлдыз"

В Департаменте экономических расследований по городу Алматы прошел круглый стол на тему: "Противодействие незаконному игорному бизнесу". Благодаря проекту Lotomatic от АО "Сәтті Жұлдыз" из теневого бизнеса выведено около 30 тыс. нелегальных терминалов, сообщает Zakon.kz.

В мероприятии принимали участие сотрудники прокуратуры Алатауского и Наурызбайского районов, ДГД Алматы, УП Алатауского и Наурызбайского районов, акимата Алатауского и Наурызбайского районов, а также представители национальной лотереи "Сәтті Жұлдыз" и ТОО "Lotomatic".

Департамент экономических расследований уже несколько лет ведет работу по выявлению незаконного игорного бизнеса.

По результатам проведенных совместных оперативно-розыскных мероприятий с прокуратурой этих двух районов города на их территории изъято восемь незаконно функционирующих игровых аппаратов.

По словам руководителя Управления ДЭР по Алматы, немаловажную роль в этой проблеме играет то, что в указанных районах низкая стоимость арендных помещений, где можно размещать незаконные игровые аппараты и залы.

Безответственные арендодатели помещений в целях получения выгоды предоставляют помещения под организацию незаконного игорного бизнеса.

На сегодняшний день силами департамента удалось выявить и ликвидировать 80% нелегальных точек по подпольным игровым аппаратам.

Кроме того, Агентством по финансовому мониторингу РК проводится общереспубликанское оперативно-профилактическое мероприятие "STOP-ИГРА".

Нелегальные терминалы работали совершенно автономно, при этом не контролировались возрастные ограничения и не выплачивались налоги. По экспертным данным, основной незаконный доход составил около 54 млрд в год, а это недополученные в бюджет государства средства. Директор Департамента по коммуникациям АО "Сәтті Жұлдыз" Нурлан Мухамеджанов

Также представитель "Сәтті Жұлдыз" дал четкие инструкции определения терминалов, по которым можно отличить подделку от оригинала.

Фото: Zakon.kz

Остро стоит вопрос по привлечению к нелегальному игорному бизнесу несовершеннолетних. В наших лотерейных терминалах не предоставляется возможным принять участие в лотерее и тем более получить выигрыш, так как для получения небольшой суммы нужно вводить ИИН, а для получения более крупного выигрыша необходимо обратиться в центр выплаты выигрышей лично. Директор Департамента по коммуникациям АО "Сәтті Жұлдыз" Нурлан Мухамеджанов

Нечистые на руку мошенники научились умело маскировать незаконные азартные игры под лотерейные терминалы компании Lotomatic.

Представитель компании назвал основные отличительные моменты, на которые стоит обратить свое внимание:

самое видимое отличие оригинальных терминалов электронной моментальной лотереи Lotomatic – это сине-желтое оформление и логотип на оборудовании. Тогда как незаконные аппараты зачастую желто-зеленые;

наличие номера оборудования в нижнем левом углу, при нажатии на который появляется QR-код.

Фото: Zakon.kz

Мы со своей стороны тоже ведем разъяснительную беседу, когда выявляем нелегальные терминалы. Если это не приносит результата, мы передаем эти факты нарушения в Департамент экономических расследований. Директор по правовым вопросам ТОО "Lotomatic" Ербол Иманбаев

Сотрудниками ДЭР и других правовых органов проводится работа по разъяснению арендодателям торговых площадей и магазинов того, что за предоставление в аренду помещений для организации незаконного игорного бизнеса, в том числе для установки желто-зеленых аппаратов, предусмотрена уголовная ответственность.