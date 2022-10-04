Объявлен бой Жанибека Алимханулы за титул чемпиона мира

Бой пройдет 12 ноября на турнире в Лас-Вегасе, сообщает Zakon.kz.

Казахстанец Жанибек Алимханулы официально проведет первую защиту титула WBO в бою с британцем Дензелом Бентли, сообщает Prosports.kz.

Казахстанец стал полноправным чемпионом WBO в среднем весе после того, как от своего пояса отказался американский боксер Деметриус Андраде (31-0, 19 КО).

Parimatch разыгрывает реальный кэш на 4 000 000 тенге, а также iPhone 14 и телевизор Sony BRAVIA! Заряжайте на топовые футбольные события и выигрывайте по-крупному. Лучшим игрокам гарантированные бонусы на каждом этапе.