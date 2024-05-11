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СМИ: Жанибек Алимханулы будет защищать титул чемпиона

Жанибек Алимханулы, фото - Новости Zakon.kz от 11.05.2024 13:29 Фото: Instagram/janibek_alimkhanuly
По данным авторитетного спортивно-новостного портала, 13 июля в Лас-Вегасе пройдет следующий бой Жанибека Алимханулы. Казахстанский боксер, чемпион WBO и IBF в среднем весе будет защищать свой титул против Андрея Михайловича, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из спортивного сайта ESPN.

Жанибек Алимханулы (15-0, 10 КО) планирует поставить на кон свои титулы IBF и WBO в среднем весе против претендента на титул IBF Андрея Михайловича.

Алимханулы дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году на родине, однако уже спустя два поединка перебрался в США. В мае 2022 года Алимханулы сразился за временный титул WBO, нокаутировав британца Дэнни Дигнума, после чего был повышен до статуса полноценного чемпиона.

9 мая 2024 года сообщалось, что Жанибек Алимханулы выступил с заявлением и вызвал на бой нового обладателя титула WBC доминиканца Карлоса Адамеса (23-1, 18 KO).

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