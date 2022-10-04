Баллистическая ракета КНДР перелетела над территорией Японии
На экстренной пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что пролетевшая над территорией страны в сторону Тихого океана ракета упала за пределами японской исключительной экономической зоны, передает телеканал TV Asahi.
Точное место падения не уточняется.
Находящимся в регионе судам рекомендуется не приближаться к обломкам. Информации об ущербе морским и воздушным судам нет.
По словам Мацуно, информации об ущербе воздушным и морским судам пока нет. Также он заявил, что Япония выражает решительный протест Северной Корее из-за подобных запусков.
Правительство страны во главе с премьер-министром Фумио Кисидой проведет совет национальной безопасности.
Северная Корея провела несколько ракетных пусков на прошлой неделе. Все ракеты, предположительно, были баллистическими, высота полета составляла около 50 километров, дальность - от 300 до 400 километров. Часть из них летела по нестандартной траектории.