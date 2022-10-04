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Баллистическая ракета КНДР перелетела над территорией Японии

Баллистическая ракета КНДР перелетела над территорией Японии Фото: Instagram/jgsdf_pr
КНДР произвела запуск своей баллистической ракеты средней дальности из провинции Чагандо в направлении японского острова Хоккайдо, сообщает Zakon.kz.

На экстренной пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что пролетевшая над территорией страны в сторону Тихого океана ракета упала за пределами японской исключительной экономической зоны, передает телеканал TV Asahi.

Точное место падения не уточняется.

Находящимся в регионе судам рекомендуется не приближаться к обломкам. Информации об ущербе морским и воздушным судам нет.

По словам Мацуно, информации об ущербе воздушным и морским судам пока нет. Также он заявил, что Япония выражает решительный протест Северной Корее из-за подобных запусков.

Правительство страны во главе с премьер-министром Фумио Кисидой проведет совет национальной безопасности.

Северная Корея провела несколько ракетных пусков на прошлой неделе. Все ракеты, предположительно, были баллистическими, высота полета составляла около 50 километров, дальность - от 300 до 400 километров. Часть из них летела по нестандартной траектории.

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