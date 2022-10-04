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Астрологи назвали Топ-5 знаков зодиака, представителям которых не суждено похудеть

Астрологи назвали Топ-5 знаков зодиака, представителям которых не суждено похудеть Фото: unsplash
Астрологи считают, что на внешность и стройность влияет не только генетика, привычки и питание, но и звезды, которые просто не дают стать худыми, сообщает Zakon.kz.

Как пишет интернет-издание "Пятый канал", в грустный Топ-5 астрологов вошли рожденные под такими созвездиями, как Козерог, Лев, Рыбы, Рак и Близнецы.

Козерог

Представители этого знака зодиака порой бывают жертвами привычки.

Если правильное питание — часть вашей жизни, то вы будете старательно соблюдать диету на постоянно основе. Но если вы предпочитаете вкусную еду и вечер на диване, то вам будет сложно контролировать собственную фигуру.

Лев

Рожденным под данным созвездием сложно отказать себе в прекрасном.

Хотя вы прекрасно следуете диете и занимаетесь спортом, однообразная и пресная еда вызывает у вас отвращение. В итоге любовь к деликатесам может печально отразиться на вашей фигуре.

Рыбы

Рыбам сложно начать что-то менять в своей жизни — будь то работа, стиль одежды или собственный вес.

Вам часто проще убедить себя, что можно не вставать лишний раз на весы, чем стойко следовать диете, а частые срывы и зажоры могут и вовсе привести вас в отчаяние.

Рак

В жизни рожденных по этим созвездием частым спутником является стресс.

Вам тяжело смириться с проблемами на работе и в личной жизни, а за лишний вес хочется не ругать, а жалеть себя. В итоге все проблемы вы часто заедаете вкусностями, а потом грустите, когда подсчитываете лишние килограммы.

Близнецы

Двойственность Близнецов говорит сама за себя: сложно быть сторонниками ЗОЖ, если постоянно отвлекаться то на одно, то на другое.

В итоге вместо подсчета калорий вы предпочитаете "подумать об этом завтра" и просто хорошо провести время за вкусной едой.

Ранее энергопсихолог и рунолог рассказала, какие шесть зодиакальных пар понимают друг друга без слов.

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