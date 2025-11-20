Астрологи перечислили самые ленивые знаки зодиака
Как пишет Mixnews, пока другие стремятся к своим целям, другие предпочитают более медленный темп, больше отдыха и меньше спешки.
Телец
Тельцы часто считают, что все можно решить "завтра", поэтому их списки дел могут быть довольно длинными. Однако, как только они берутся за дело, они работают основательно – просто иногда это занимает какое-то время.
Рак
Ракам нравится привычный ритм и безопасность дома, поэтому они предпочитают замедлиться, чем подвергать себя ненужному давлению. Их склонность к прокрастинации обусловлена не ленью в классическом смысле, а потребностью в эмоциональном равновесии перед действием.
Рыбы
Столкнувшись с обязательствами, требующими конкретных и организованных действий, они легко теряются в своих мыслях или уходят в совершенно ином направлении. Рыбы любят проводить день без суеты и стресса, поэтому с радостью используют прокрастинацию как способ оставаться в зоне покоя.
