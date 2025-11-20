#АЭС в Казахстане
Советы

Астрологи перечислили самые ленивые знаки зодиака

Ленивецч, дерево, природа, фото - Новости Zakon.kz от 20.11.2025 05:20 Фото: pixabay
Астрологи считают, что прокрастинация – это не просто плохая привычка, а явление объяснимое "звездами". По их мнению, некоторые знаки зодиака – настоящие "мастера лени", сообщает Zakon.kz.

Как пишет Mixnews, пока другие стремятся к своим целям, другие предпочитают более медленный темп, больше отдыха и меньше спешки.

Телец

Тельцы часто считают, что все можно решить "завтра", поэтому их списки дел могут быть довольно длинными. Однако, как только они берутся за дело, они работают основательно – просто иногда это занимает какое-то время.

Рак

Ракам нравится привычный ритм и безопасность дома, поэтому они предпочитают замедлиться, чем подвергать себя ненужному давлению. Их склонность к прокрастинации обусловлена ​​не ленью в классическом смысле, а потребностью в эмоциональном равновесии перед действием.

Рыбы

Столкнувшись с обязательствами, требующими конкретных и организованных действий, они легко теряются в своих мыслях или уходят в совершенно ином направлении. Рыбы любят проводить день без суеты и стресса, поэтому с радостью используют прокрастинацию как способ оставаться в зоне покоя.

Ранее были названы два знака зодиака, которые не выносят чужого успеха.

Аксинья Титова
