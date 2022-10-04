Джокович, Алькарас, Медведев и Оже-Альяссим посетили аутизм-центр в Астане
Одними из первых со спортивными звездами познакомились дети и родители, посещающие столичный аутизм-центр "Асыл Мирас". Подобные центры для детей с аутизмом открыты Фондом Булата Утемуратова в 10 городах Казахстана.
Президент Федерации тенниса и учредитель фонда Булат Утемуратов показал центр первой ракетке мира испанцу Карлосу Алькарасу, 21-кратному чемпиону турниров "Большого шлема" сербу Новаку Джоковичу, первой ракетке Канады Феликсу Оже-Альяссиму и четвертой ракетке мира Даниилу Медведеву.
Фото: Федерация тенниса Казахстана
По словам родителей, среди признаков, которые заставили их насторожиться – отсутствие речи, зрительного контакта и интереса к играм с другими детьми, склонность выстраивать игрушки строго в линию или по цветам.
Фото: Федерация тенниса Казахстана
Во всех 10 центрах "Асыл Мирас" открыта программа ранней поддержки как раз для совсем маленьких детей до трех лет. Малышей и родителей учат понимать друг друга, даже если ребенок не говорит, справляться с кризисными ситуациями, играть со сверстниками и многому другому. Вовремя полученная коррекционная помощь повышает шансы ребенка на самостоятельную и полную взрослую жизнь.
На память о визите гости получили в подарок картины, нарисованные детьми.
Фото: Федерация тенниса Казахстана
BeeTV "Скачай приложение BeeTV и смотри лучшие спортивные события!", "Казахмыс", "Казцинк".
Официальный партнер: "Астана Моторс".
Партнер: Technodom.