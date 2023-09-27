Карлос Алькарас: Попытаюсь сократить отставание от Джоковича в мировом рейтинге

Испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал о своих планах на оставшуюся часть сезона. Второй номер мирового рейтинга прибыл в Пекин (Китай) для участия в турнире серии ATP-500, сообщает Zakon.kz.

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Карлос Алькарас (8 353 очков) признался, что намерен сократить отставание от лидера мирового рейтинга Новака Джоковича (11 795 очков). В текущей табели о рангах испанский теннисист уступает сербу 3260 очков.

"Я прибыл в Китай с дополнительной мотивацией попытаться сократить отставание от Джоковича в мировом рейтинге. Это мотивирует меня сейчас на каждой тренировке, в каждом турнире. Мне не так важно вернуть первое место, но очевидно, что я должен поставить перед собой цели до конца года. В следующем сезоне я хочу участвовать во всех турнирах "Большого шлема" и добиться как минимум того же результата, что и в 2023 году. Из-за перерыва в соревнованиях в Китае я чувствовал, будто чего-то не хватает. Наконец-то мы здесь. Я всегда хотел выступить перед китайской публикой и почувствовать то, о чем мне рассказывали другие игроки. Здесь любят теннис", – сказал Алькарас на пресс-конференции в Пекине.

Ранее в Китае завершился турнир серии АТР-250.

