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Казахстанец ранил российского полицейского в Байконуре

Казахстанец ранил российского полицейского в Байконуре Фото: Zakon.kz
В Байконуре казахстанец сел за руль пьяным. Его преследовали полицейские, он оказал им сопротивление и ранил одного из сотрудников правоохранительных органов, сообщает Zakon.kz.

В ходе расследования установлено, что в августе нетрезвый мужчина решил добраться с места отдыха до дома, сев за руль своего автомобиля Toyota. При этом он двигался по дорогам Байконура, превышая скоростной режим, сообщили в прокуратуре города.

Полицейские приняли меры по остановке автомобиля. Мужчина, осознавая, что его преследуют, попытался скрыться. Остановившись во дворе своего дома, он хотел забежать в свою квартиру, но был задержан полицейскими.

Он стал оказывать им активное сопротивление, в результате причинил одному из стражей порядка телесное повреждение в виде рваной раны руки, которое квалифицируется как вред здоровью средней тяжести. Прокуратура Байконура

Мужчина признал свою вину и раскаялся. Дело передали правоохранителям Казахстана. Ему грозит 10 лет лишения свободы.

Привлекаемое к уголовной ответственности лицо является гражданином РК, уголовное дело прокурором комплекса направлено в казахстанские правоохранительные органы для осуществления дальнейшего уголовного преследования. Прокуратура Байконура

27 ноября 2018 года пьяный житель Байконура укусил полицейского.

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Анастасия Стативкина
Байконур Казахстан
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