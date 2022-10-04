Казахстанка завоевала "бронзу" на турнире по настольному теннису в Черногории

В столице Черногории Подгорице проходит международный турнир по настольному теннису WTT Youth Contender Podgorica-2022. На этих состязаниях алматинка Айназ Адильгереева заняла третье место, сообщает Zakon.kz.

В противостоянии с представителями 26-ти стран мира, в возрастной категории до 13-ти лет успешно выступила алматинка Айназ Адильгереева. Юная спортсменка сумела добраться до полуфинала и завоевала бронзовую награду.

Проиграв на старте турнира У Ин-Сюань из Тайбэй – 1:3, далее Айназ Адильгереева победила двух местных теннисисток Аню Байович – 3:0 и Анастасию Вуйович – 3:2.

В четвертьфинале алматинка была сильнее Аны Сладое (Босния и Герцеговина) – 3:2. За выход в финал Айназ не смогла сломить сопротивление венгерки Йоханны Петери – 1:3.

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