Глава МВД РК предложил увеличить штраф за бесконтрольный выпас скота

На заседании правительства РК министр внутренних дел Марат Ахметжанов рассказал, что количество ДТП, связанных с наездами на животных, возросло, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Немаловажной проблемой является бродячий скот на дорогах. С начала года количество ДТП, связанных с наездами на животных, возросло на 13%. Марат Ахметжанов

По его словам, в этих ДТП погибли 26 водителей и пассажиров, получили ранения – 135.

Так, только в Мангистауской области совершены восемь ДТП, связанных со столкновениями автомашин с верблюдами. Погибли пять человек и 13 травмированы. В результате полиция вынуждена была проводить отработку. За 10 дней сентября выявлено более 200 бродячих верблюдов и лошадей, которые помещены в спецзагоны. Марат Ахметжанов

На его взгляд, для борьбы с этим явлением требуется ужесточить ответственность владельцев скота за бесконтрольный выпас. Сейчас согласно ст. 408 КоАП штраф составляет 10 МРП. Кроме того, необходимы загоны для бродячего скота, а также обустройство дорожных ограждений.

26 августа водитель сбил верблюда в Атырауской области. От полученных травм животное погибло на месте.