Глава МВД РК предложил увеличить штраф за бесконтрольный выпас скота
Фото: Zakon.kz
На заседании правительства РК министр внутренних дел Марат Ахметжанов рассказал, что количество ДТП, связанных с наездами на животных, возросло, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Немаловажной проблемой является бродячий скот на дорогах. С начала года количество ДТП, связанных с наездами на животных, возросло на 13%.Марат Ахметжанов
По его словам, в этих ДТП погибли 26 водителей и пассажиров, получили ранения – 135.
Так, только в Мангистауской области совершены восемь ДТП, связанных со столкновениями автомашин с верблюдами. Погибли пять человек и 13 травмированы. В результате полиция вынуждена была проводить отработку. За 10 дней сентября выявлено более 200 бродячих верблюдов и лошадей, которые помещены в спецзагоны. Марат Ахметжанов
На его взгляд, для борьбы с этим явлением требуется ужесточить ответственность владельцев скота за бесконтрольный выпас. Сейчас согласно ст. 408 КоАП штраф составляет 10 МРП. Кроме того, необходимы загоны для бродячего скота, а также обустройство дорожных ограждений.
26 августа водитель сбил верблюда в Атырауской области. От полученных травм животное погибло на месте.
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