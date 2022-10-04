Водитель выехал на встречку и протаранил машину в Алматы

В социальных сетях появилось видео ДТП, которое произошло в Алматы 2 октября. Автомобиль Toyota вылетел на встречку и столкнулся с другим авто, сообщает Zakon.kz.

По информации полиции, около 16:15 водитель гр. Д. за рулем автомашины Toyota, следуя в южном направлении, севернее пр. Рыскулова выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомашиной Toyota под управлением гр. К.

В результате данного столкновения пострадали водитель второй автомашины Toyota и четыре пассажира.

Как отметил начальник управления дознания ДП города Алматы Олжас Шарипов, материал принят в производство сотрудниками управления Турксибского района.

3 октября в городе произошло массовое ДТП с грузовиком.