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Около 70 тысяч россиян получили ИИН в Казахстане

Около 70 тысяч россиян получили ИИН в Казахстане Фото: gov.kz
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин рассказал, сколько россиян получили ИИН в Казахстане со дня объявления частичной мобилизации в России, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Около 70 тыс. россиян с 21 сентября получили ИИН иностранцев, – сообщил Багдат Мусин в кулуарах правительства.

Министр объяснил, что ИИН необходим не только для получения банковской карты, но и для фиксации нарушений, регистрации.

На получение гражданства Казахстана подали всего 68 заявлений. Есть определенные процедуры для получения, они будут проходить их, – добавил министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов.

Ранее глава МВД Марат Ахметжанов заявил, что с 21 сентября в Казахстан въехало более 200 тыс. граждан России, выехало – 147 тыс. Сейчас ситуация на пунктах пропуска стабильная.

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Тамила Языкова
МЦРИАП Мусин Багдат Казахстан
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