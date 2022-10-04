Около 70 тысяч россиян получили ИИН в Казахстане

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин рассказал, сколько россиян получили ИИН в Казахстане со дня объявления частичной мобилизации в России, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Около 70 тыс. россиян с 21 сентября получили ИИН иностранцев, – сообщил Багдат Мусин в кулуарах правительства.

Министр объяснил, что ИИН необходим не только для получения банковской карты, но и для фиксации нарушений, регистрации.

На получение гражданства Казахстана подали всего 68 заявлений. Есть определенные процедуры для получения, они будут проходить их, – добавил министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов.

Ранее глава МВД Марат Ахметжанов заявил, что с 21 сентября в Казахстан въехало более 200 тыс. граждан России, выехало – 147 тыс. Сейчас ситуация на пунктах пропуска стабильная.