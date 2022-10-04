Ускенбаев прокомментировал крупные штрафы авиакомпаниям

На брифинге в СЦК министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев рассказал, что после штрафов авиакомпании скорректировали свою работу в лучшую сторону, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Отвечая на вопрос по поводу задержек рейсов, на что в летнее время часто жаловались казахстанцы, министр заявил, что сейчас ситуация выровнялась.

В летний период, к сожалению, действительно задержки имели массовый характер. В настоящее время такого массового характера нет, это уже единичные случаи. По каждому случаю мы достаточно жестко реагировали. Кто-то может сказать, что такое штраф в 3 млн тенге для такой большой компании? Но когда ты получаешь первый штраф, второй, третий, десятый – уже как-то не до веселья становится. Я думаю, появляется осознание, что госмашина может работать в этом направлении ежедневно. Каирбек Ускенбаев

Поэтому он отметил, что авиакомпании скорректировали свою работу в лучшую сторону.

Компания Air Astana, что бы мы ни говорили, соответствует всем международным стандартам. Задержки бывают, и в том числе по техническим причинам, по которым Air Astana работу провела. К сожалению, технические причины бывают такого характера – с птицей столкнулись, или какой-то датчик дал сбой – это техника. Air Astana является одной из компаний мирового уровня потому, что она не позволит взлететь, если на 100% не будет уверена в надежности самолета. Каирбек Ускенбаев

Глава ведомства призвал граждан проявлять терпение, если произошла задержка, потому что, возможно, она произошла ради безопасности авиапассажиров.

Также глава МИИР РК сообщил, что до 2030 года Казахстан планирует довести число новых самолетов до 80. В этом году должны прийти 14 новых, пять уже пришло.