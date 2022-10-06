Как в Алматы борются с крысами и чем они опасны

В Алматы проходят работы по дератизации крыс. Борьба с грызунами идет с целью снижения их численности и предотвращения развития эпизоотий опасных для людей заболеваний. Журналист Zakon.kz узнала подробности у зоологов и специалистов, ответственных за регулирование численности грызунов.

В настоящее время занимается вопросом регулирования численности грызунов, а также проводит профилактическую дератизацию отдел благоустройства Управления развития коммунальной инфраструктуры города Алматы.

Как считает главный специалист отдела благоустройства Александр Сергеев, растущая урбанизация и глобальное потепление увеличивают популяцию грызунов по всему миру. Их соседство с людьми не просто неприятно, но и опасно: грызуны распространяют болезни, поедают продукты, предназначенные для людей, а также способствуют разрушению инфраструктуры, созданной человеком.

По информации специалистов Института зоологии города Алматы, крысы относятся к роду Rattus. Их мировая фауна насчитывает около 70 видов. Наиболее известные людям виды крыс – серая Rattusnorvegicus и черная крыса Rattusrattus. Это достаточно крупные грызуны с массой тела в среднем 300 грамм и средней длиной тела 20 см (без хвоста).

Серая крыса распространена на всех континентах мира, за исключением Арктики и Антарктики, ее близкая родственница – черная крыса – распространена в большинстве стран Азии, Африке, Америке, Австралии и тесно связана с портовыми городами.

В Казахстане обитает три вида крыс: серая крыса, или пасюк, туркестанская, или пластинчатозубая крыса, а также черная крыса Rattus rattus.

Туркестанская крыса Rattuspyctoris встречается на юге страны: в Туркестанской и Жамбылской областях. Тогда как черную крысу Rattusrattus чаще всего можно встретить в портах на казахстанской части Каспийского моря. Серая же крыса Rattusnorvegicus распространена на всей территории страны, особенно часто встречается в городах и пригородах. В Алматы обитает серая крыса, – сообщил зоолог, заведующий лабораторией арахнологии и других беспозвоночных Института зоологии КН МОН РК Айдын Есжанов.

По словам зоолога, численность грызунов может сильно меняться по разным причинам: погодно-климатические условия, гибель вследствие хищничества, антропогенное воздействие, эпизоотии и другие факторы.

Крысы являются носителями целого ряда инфекций, среди которых есть и всем известная чума, опустошившая многие страны в средние века. Кроме того, крысы являются резервуарами сыпного тифа, различных иерсиниозов, дифтерии, лептоспироза и вирусных заболеваний. Опасность представляют не столько сами крысы, сколько их эктопаразиты (блохи, клещи), которые также распространяют эти инфекции, добавил специалист Института зоологии города Алматы.

Каждый год санитарно-эпидемиологическая служба Алматы проводит мониторинг и учет численности синантропных грызунов на территории всех административных районов города.

Группой специалистов проводится учет численности грызунов в конкретных точках города, так называемых мониторинговых участках. Добытые в ходе обследования грызуны анализируются на различные инфекции (иерсиниоз, сальмонеллез, лептоспироз), – рассказал специалист отдела благоустройства Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Александр Сергеев.

В современном мире, как подчеркивает Александр Сергеев, самым эффективным препаратом, направленным на борьбу с крысами, является приманка с ядами-родентицидами в составе.

В городе Алматы для дератизации используется родентицидное средство на зерновой основе, зарегистрированное и разрешенное к применению на территории страны. Отравленная приманка на открытых территориях помещается в недоступные для людей, животных и птиц места. Александр Сергеев

Дератизационная приманка для грызунов содержит горечь битрекс, которая окрашена в яркий цвет для предотвращения случайного отравления людей и домашних животных. Применяемое родентицидное средство по параметрам, классификации токсичности и опасности не токсичнее третьего класса умеренно опасных веществ, объясняет специалист.

Согласно п.130 Санитарных правил "дератизация осуществляется с целью уничтожения грызунов и освобождения от них заселенных объектов или для постоянного поддержания их численности на минимальном уровне, обеспечивающем предотвращение широкого распространения инфекционных болезней и существенного экономического ущерба".

Как пояснил зоолог, в помещениях детских организаций из-за риска доступности детям при обозначенных выше мероприятиях не допускается раскладка отравленной приманки. "Грызуны уничтожаются исключительно механическим методом", добавил эксперт.

Кроме того, в помещениях, где имеются неупакованные пищевые продукты, запрещается применять сыпучие отравленные приманки. В помещениях, заселенных людьми, после завершения дератизации все остатки приманки с ядом собираются с целью утилизации. В местах, недоступных детям и домашним животным, приманка оставляется для предотвращения вселения грызунов на защищаемый объект. Зоолог Айдын Есжанов

Для эффективного регулирования и сдерживания численности крыс в городе и для контроля эпидситуации в Алматы, кроме проведения ежегодной дератизации, для борьбы с грызунами принимаются меры по своевременной утилизации мусора, проводится ремонт канализационных коллекторов, специалисты следят за подвальными и подсобными помещениями.

Отметим, что дератизационные мероприятия проводятся в два тура – весенний и осенний период. В обработке задействованы специализированные врачи и спецтехника.

В Алматы первый тур сплошной осенней дератизации проводится с 12 сентября по 20 октября. Согласно утвержденному графику, дератизационные мероприятия идут на территории города, где общая площадь обработки в 2022 году составляет 47 330 га.

Согласно п. 153 Санитарных правил, учет численности грызунов в населенных пунктах с применением орудий лова проводится два раза в год: в марте-апреле, в период их размножения, и октябре-ноябре (до вселения грызунов из открытых станций (иными словами, экосистемы: сельхозполя, степи, полупустыни) в строения в период их максимальной численности). Эти мероприятия проводятся государственными органами санитарно-эпидемиологической службы с целью оценки качества, – отметил специалист Управления развития коммунальной инфраструктуры города Алматы Александр Сергеев.

Обследование объектов и учет численности грызунов проводится специалистами путем обследования всех строений обслуживаемого объекта, визуального осмотра, наличия погрызов, разрушений, установления пылевых площадок, контрольном отлове, опроса населения.

Сплошная разовая дератизация осуществляется в отдельных населенных пунктах или участках 1-2 раза в год на территории всего населенного пункта. Она приводит либо к полному освобождению объектов от грызунов, либо к стойкому снижению их численности до такой степени, когда грызуны уже не способствуют распространению инфекционных болезней. Согласно п. 131 Санитарных правил, сплошная дератизация предусматривает одновременное использование методов и средств борьбы во всех помещениях, зданиях, территориях, – пояснил Александр Викторович.

Также жителям частного сектора бесплатно раздается доприманка с инструкцией и разъяснением по применению.

Согласно п.1 статьи 107 Кодекса, в целях предупреждения возникновения, распространения инфекционных и паразитных заболеваний физические и юридические лица обязаны за счет своих средств проводить дезинфекцию, дезинсекцию и дератизацию. В связи с изложенным дератизация внутри квартиры производится за счет средств собственников квартир, а общего имущества объекта кондоминиума (подвалы, чердаки, лестничные марши, придомовые земельные участки) – КСК или ОСИ, – добавили в ведомстве.

При этом обработку территорий и помещений организаций, предприятий и офисов обязаны производить их владельцы.

Больше всего внимания уделяется обработке социально и эпидемически значимых объектов, в их числе: мясо- и рыбокомбинаты, продовольственные склады, холодильные камеры и рынки, элеваторы, лечебные и образовательные учреждения.

Кроме того, в случае, если алматинцы заметили большое количество крыс на территории общего пользования, стоит обратиться в подрядное предприятие ТОО "Анкор-2005" при Управлении развития коммунальной инфраструктуры города Алматы, которое за счет бюджетных средств осуществит дератизацию на указанной территории.

Также с жалобами на грызунов можно обратиться в "Общественную приемную акима города Алматы" через портал или в местный исполнительный орган.

Стоит учитывать, что несоблюдение контроля за хозяйственными помещениями увеличивает вероятность разрастания популяции грызунов. Также этому способствуют незакрытые подвалы и канализационные колодцы. Кроме того, усугубить санитарную обстановку в городе, тем самым увеличив количество крыс, может несвоевременный вывоз бытового мусора. Александр Сергеев

При этом увеличение численности грызунов, по словам специалистов, наблюдается в городе в теплый период года. Вместе с тем крысы относятся к животным с сумеречно-ночной активностью, именно в это время они выходят на поиски пищи.

К слову, всего две крысы способны дать начало потомству, которое за один год может достичь 1250 особей. Самка крысы способна воспроизводить потомство, когда ей исполняется всего пять или шесть недель с момента рождения, предупреждают зоологи.

Редакция узнала у представителей Института зоологии города Алматы, какие меры нужно предпринять в случае укуса крысой человека.

Специалисты дали несколько советов, которыми необходимо экстренно воспользоваться, находясь дома.

Прежде всего, необходимо обработать место укуса каким-либо доступным дезинфицирующим средством (спирт, перекись водорода, йод), после чего необходимо обратиться за консультационной помощью в медицинское учреждение и подробно описать произошедший инцидент с укусом, – рассказали специалисты.

Также специалист отметил, что сами крысы нападают на человека очень редко. Чаще всего грызуны стараются ретироваться или избегают встречи с людьми.

Как правило, при встрече с человеком крысы стремятся избежать прямого столкновения, стараясь убежать. Несмотря на то, что известны редкие случаи, когда крысы кусали людей, необходимо отметить, что таких случаев немного, и происходят они, как правило, в ситуациях, когда животное обороняется, – поясняют зоологи.