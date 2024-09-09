Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Алматы массово уничтожают крыс

Дератизация в городе Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2024 03:25 Фото: pixabay
До 25 октября в городе Алматы проводится масштабная дератизация по борьбе с грызунами. Это санитарное мероприятие проводят два раза в год: весной и осенью, сообщает Zakon.kz.

По информации официального канала акимата Алматы, специализированная организация проведет обработку открытых территорий, берегов рек и водоемов, а также участков частных домов на площади около 50 тысяч га.

Уничтожение крыс в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2024 03:25

Фото: пресс-служба акимата г. Алматы

Цель дератизации – снизить количество грызунов и предотвратить распространение инфекционных заболеваний.

Ранее акимат Мангистау выступил с заявлением после массового отравления школьников.

Читайте также

Алматы, плохая погода, тучи, вид на город Алматы
Август в Казахстане обновил температурный рекорд 2002 года
Объяснили частые задержки рейсов
В Air Astana объяснили частые задержки рейсов
Военный полигон, военные учения, ракеты, ракетные войска
Жителей сразу трех районов СКО предупредили о возможных ограничениях
Аксинья Титова
Алматы акимат 2024 год Инфекции Реки
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Дожди с переходом в снег ожидаются в Казахстане
Дожди с переходом в снег ожидаются в Казахстане
Драмой завершился матч Казахстана против Словении
Драмой завершился матч Казахстана против Словении
Боксерша обратилась к Илону Маску
Скандальная боксерша Олимпиады-2024 обратилась к Илону Маску
Второй день Всемирных игр кочевников принес Казахстану 25 медалей
Второй день Всемирных игр кочевников принес Казахстану 25 медалей
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: