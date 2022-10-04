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Суд разрешил огласить показания Олжаса Абишева, от которых он отказался

Казахстан Абишев пытки суд Биртанов Пресс-служба Минздрава РК
В суде по делу экс-главы Минздрава Елжана Биртанова суд удовлетворил ходатайство гособвинителя Бауржана Шекенова об оглашении показаний бывшего вице-министра здравоохранения Олжаса Абишева, которые, по словам обвиняемого, получены под пытками, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Бывший вице-министр здравоохранения Олжас Абишев отметил, что в суде давал правдивые показания под присягой, а ранее сталкивался с давлением со стороны сотрудников следственных органов.

Зачем сейчас ссылаться на мои устные или письменные показания, ранее полученные под пытками, когда здесь в суде я говорил правду без давления и страха? Я против оглашения этих показаний, потому что они были получены под пытками, и это доказано. Возбуждено уголовное дело против сотрудников Агентства финансового мониторинга, которые приходили и оказывали на меня моральное и физическое давление. Олжас Абишев

Подсудимый заявил, что на допросах следователи применяли пытки, отказывали ему в медицинской помощи и угрожали ему и его семье.

Однако гособвинитель настоял на оглашении показаний, ранее данных в ходе следствия.

Это ходатайство об оглашении связано с тем, что его (подсудимого Олжаса Абишева. – Прим. ред.) показания, данные на досудебной стадии, и те, которые он дает сейчас, кардинально противоречат друг другу. В целях выяснения противоречий я прошу огласить показания, данные в сентябре 2020 годаГособвинитель Бауржан Шекенов

Судья районного суда №2 Сарыаркинского района Ибрагим Алькенов удовлетворил ходатайство гособвинителя. При этом он отметил, что оглашение показаний не означает, что суд примет их во внимание.

Судебное заседание по делу экс-главы Минздрава Елжана Биртанова и бывшего вице-министра здравоохранения Олжаса Абишева продолжается в Астане с 26 мая.

Экс-министра и бывшего вице-министра здравоохранения обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями путем приемки и ввода в эксплуатацию платформы информатизации Минздрава, которую создала хорватская компания Ericsson Nicola Tesla.

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