В Нур-Султане проходит главное судебное заседание по делу Биртанова и Абишева

Главное судебное заседание по делу экс-главы Минздрава Елжана Биртанова и бывшего вице-министра здравоохранения Олжаса Абишева началось в столице, передает Zakon.kz.

Все нормально, настроение хорошее. Мои адвокаты посоветовали до завершения заседания не давать никаких комментариев. Настрой хороший, боевой. Будем бороться, все услышите на заседании. Приходите, слушайте. По завершении будем давать комментарий. Елжан Биртанов

Это первый в моей жизни судебный процесс, поэтому дать каких-либо прогнозов по его итогу не могу. Я IT-специалист и никогда не работал в судебной системе. Я сейчас консультирую другие страны по цифровой трансформации — Индию, Италию, Корею, а не Казахстан. Олжас Абишев Экс-министр здравоохранения Елжан Биртанов и его бывший заместитель Олжас Абишев оказались на скамье подсудимых по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями путем приемки и ввода в эксплуатацию платформы информатизации Минздрава, которую создала хорватская компания Ericsson Nicola Tesla.

Елжан Биртанов находится под следствием с ноября 2020 года.

В Сети запускали несколько петиций и обращений о прекращении уголовного преследования экс-министра здравоохранения.