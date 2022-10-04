Глобальный спад экономики может наступить из-за мер богатых стран – ООН
Как пишет The Guardian, организация заявила, что стремление крупных центральных банков повысить ставки в ответ на рост цен станет "неосмотрительной авантюрой" с опасными последствиями.
По словам издания, мировые центральные банки подняли ключевые ставки на самые высокие значения за последние 40 лет. Таким способом каждый из финансовых регуляторов надеется замедлить инфляцию в нацэкономике. Но в ООН считают, что данные действия могут привести к долговому кризису.
В организации уверены, что необходимо срочно провести "коррекцию курса", чтобы предотвратить каскадную серию подобных долговых кризисов для более бедных стран, которые пытаются справиться с экономическим ударом, нанесенным пандемией коронавируса и ситуацией на территории Украины.
Среди предложений: ввести стратегический контроль над ценами, налоги на непредвиденные расходы, антимонопольные меры и ужесточение регулирования товарных спекуляций. По мнению экспертов из ООН, это может помочь в борьбе с инфляционным давлением, не подталкивая более бедные страны к пропасти.
Согласно отчету организации, Замбия, Суринам и Шри-Ланка переживают одни из самых больших экономических ударов. Отмечается, что в странах наблюдались признаки долгового кризиса и до пандемии COVID-19.
Кроме того, в ООН заявили, что повышение процентной ставки со стороны ФРС США, как ожидается, сократит будущие доходы развивающихся стран, за исключением Китая, примерно на 3,6 трлн долларов и сигнализирует о еще больших проблемах впереди.