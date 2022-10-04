Глобальный спад экономики может наступить из-за мер богатых стран – ООН

Во время ежегодного отчета о торговле и развитии ООН заявила, что повышение процентных ставок и меры жесткой экономии самых богатых стран могут вызвать болезненную глобальную рецессию, которая ударит по развивающимся странам, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Guardian, организация заявила, что стремление крупных центральных банков повысить ставки в ответ на рост цен станет "неосмотрительной авантюрой" с опасными последствиями.

По словам издания, мировые центральные банки подняли ключевые ставки на самые высокие значения за последние 40 лет. Таким способом каждый из финансовых регуляторов надеется замедлить инфляцию в нацэкономике. Но в ООН считают, что данные действия могут привести к долговому кризису.

В организации уверены, что необходимо срочно провести "коррекцию курса", чтобы предотвратить каскадную серию подобных долговых кризисов для более бедных стран, которые пытаются справиться с экономическим ударом, нанесенным пандемией коронавируса и ситуацией на территории Украины.

Среди предложений: ввести стратегический контроль над ценами, налоги на непредвиденные расходы, антимонопольные меры и ужесточение регулирования товарных спекуляций. По мнению экспертов из ООН, это может помочь в борьбе с инфляционным давлением, не подталкивая более бедные страны к пропасти.

Согласно отчету организации, Замбия, Суринам и Шри-Ланка переживают одни из самых больших экономических ударов. Отмечается, что в странах наблюдались признаки долгового кризиса и до пандемии COVID-19.

Кроме того, в ООН заявили, что повышение процентной ставки со стороны ФРС США, как ожидается, сократит будущие доходы развивающихся стран, за исключением Китая, примерно на 3,6 трлн долларов и сигнализирует о еще больших проблемах впереди.