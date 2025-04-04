Мировой шок: глобальная экономика на грани коллапса из-за торговой политики США
Согласно указу Дональда Трампа, базовая минимальная ставка пошлины составит 10% для всех стран. Однако для ряда ключевых торговых партнеров США введены повышенные тарифы: 20% – для Евросоюза, 27% – для Казахстана, 34% – для Китая и так далее. Эти меры дополнили уже существующие пошлины на китайские товары, сталь и алюминий, а также анонсированные на 3 апреля 25%-ные пошлины на импорт автомобилей и автозапчастей.
"Очень плачевные последствия" для мировой экономики
Экономисты уже оценили ситуацию как угрожающую. Так, российский эксперт Ксения Бондаренко предупреждает о том, что мир может столкнуться с ускорением инфляции в глобальном масштабе. При этом она подчеркивает, что если раньше США экспортировали инфляцию, то теперь ответные пошлины могут развернуть положение дел в обратную сторону.
"Если страны не договорятся о смягчении пошлин, подобные масштабные меры с учетом размеров экономики США и тесных связей с отдельными странами могут привести к очень плачевным последствиям, среди которых не исключен и сценарий рецессии во всем мире".Ксения Бондаренко
Паника на рынках и обвал доллара
Реакция финансовых рынков на действия Трампа была незамедлительной и крайне негативной. Индекс S&P 500 упал на 3,3% до отметки 4950 пунктов, NASDAQ – на 4,2% до 15 500 пунктов, а индекс доллара рухнул до 101,4 пункта. Аналитик Андрей Чеботарев назвал происходящее "идеальным штормом", вызванным "раскачиванием лодки тарифов".
"Индекс S&P 500 потерял почти 2 трлн долларов капитализации, рухнули котировки Apple и ряда других компаний, которые зависят от поставок из Китая и других стран Азии. Биткоин упал ниже 82 000 долларов".Андрей Чеботарев
Bloomberg сообщает, что доллар столкнулся с самым большим падением с 2022 года, а Deutsche Bank предупреждает об опасности кризиса доверия к американской валюте. Трейдеры готовятся к дальнейшему снижению курса доллара.
Анализ рыночной динамики после объявления о введении пошлин подтверждает опасения экспертов. Наблюдается резкое усиление бегства от риска: фондовые рынки по всему миру демонстрируют снижение, инвесторы активно скупают защитные активы, такие как золото. Особенно сильно пострадали акции компаний, завязанных на международную торговлю, что свидетельствует о непосредственной угрозе для глобальных цепочек поставок и перспектив экономического роста.
Фото: profinance
В частности, компоненты гонконгского индекса Hang Seng, такие как производитель трикотажных изделий Shenzhou International Group, производитель электроинструментов Techtronic Industries и выпускающая компоненты для мобильных телефонов BYD Electronic, продемонстрировали двузначное падение, что указывает на опасения инвесторов относительно влияния пошлин на конкретные сектора экономики.
На этом фоне наблюдается следующая динамика ключевых рынков:
- Цены на нефть марки Brent упали ниже 70 долларов за баррель.
- Цена на золото продолжила свой рост, достигнув отметки около 3170 долларов за тройскую унцию.
- Фондовые биржи: помимо уже упомянутых падений в США и Азии, европейские фондовые индексы также отреагировали негативно. Немецкий индекс DAX снизился примерно на 2,8%, французский CAC 40 – на 2,5%, а британский FTSE 100 – на 1,8%.
Глобальная торговая война и удар по ВВП
Лидеры крупнейших экономик Европы и Азии еще до официального объявления Трампа заявили о готовности ответить на меры США, что может спровоцировать полномасштабную глобальную торговую войну. Эксперты полагают, что это приведет к снижению мирового ВВП и росту инфляции по всему миру.
Исследование экономистов Астонской школы бизнеса оценивает потенциальный ущерб мировой экономике от 25%-ных тарифов в 1,4 трлн долларов. Специалисты считают, что подобные меры могут иметь эффект, схожий с торговой войной 1930 года, которая усугубила Великую депрессию.
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) еще 18 марта ухудшила прогноз по росту мирового ВВП на ближайшие два года, связав это с "торговыми барьерами в ряде экономик G20 и возросшей геополитической и политической неопределенностью".
Казахстан может выиграть?
Несмотря на мрачные прогнозы для мировой экономики в целом, многие эксперты считают, что Казахстан может выиграть от введения тарифов, например, в экспорте сельскохозяйственных товаров в страны Юго-Восточной Азии и энергоносителей в восточноевропейские страны.
Экономист Расул Рысмамбетов вообще полагает, что нынешняя мировая тарифная война не затронет сильно Казахстан. Косвенным же эффектом, возможно, станет ускорение инфляции в США и незначительное ослабление доллара.
"Может быть, ряд стран, которые, видя наши тарифы, захотят перенести к нам производство. Но в любом случае здесь никакой трагедии нет, как показала предыдущая практика, президент США любит сделки. Значит, он просто будет со всеми странами передоговариваться так, чтобы защитить собственного производителя. И не надо стесняться этого, мы тоже должны защищать своего производителя".
Проблемы США глубже, чем пошлины
Практически все мировые эксперты сходятся во мнении, что пошлины не решат фундаментальных проблем, стоящих перед экономикой США. Огромный дефицит торгового баланса и бюджета страны нуждается в более глубинных реформах.
Пока же весь мир находится в состоянии шока, опасаясь надвигающегося экономического кризиса, спровоцированного торговой политикой администрации Соединенных Штатов Америки.
Ранее мы сообщили, что Казахстан инициирует консультации с США по вопросу пошлин.