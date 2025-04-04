Мировой шок: глобальная экономика на грани коллапса из-за торговой политики США

Экономики всех стран мира оказались на пороге серьезного потрясения после объявления президентом США о введении масштабных пошлин на импортные товары. Эта мера вызвала резкое падение на фондовых рынках и усилила опасения экспертов относительно глобальной рецессии, сообщает Zakon.kz.

Согласно указу Дональда Трампа, базовая минимальная ставка пошлины составит 10% для всех стран. Однако для ряда ключевых торговых партнеров США введены повышенные тарифы: 20% – для Евросоюза, 27% – для Казахстана, 34% – для Китая и так далее. Эти меры дополнили уже существующие пошлины на китайские товары, сталь и алюминий, а также анонсированные на 3 апреля 25%-ные пошлины на импорт автомобилей и автозапчастей.

"Очень плачевные последствия" для мировой экономики

Экономисты уже оценили ситуацию как угрожающую. Так, российский эксперт Ксения Бондаренко предупреждает о том, что мир может столкнуться с ускорением инфляции в глобальном масштабе. При этом она подчеркивает, что если раньше США экспортировали инфляцию, то теперь ответные пошлины могут развернуть положение дел в обратную сторону.

"Если страны не договорятся о смягчении пошлин, подобные масштабные меры с учетом размеров экономики США и тесных связей с отдельными странами могут привести к очень плачевным последствиям, среди которых не исключен и сценарий рецессии во всем мире". Ксения Бондаренко

Паника на рынках и обвал доллара

Реакция финансовых рынков на действия Трампа была незамедлительной и крайне негативной. Индекс S&P 500 упал на 3,3% до отметки 4950 пунктов, NASDAQ – на 4,2% до 15 500 пунктов, а индекс доллара рухнул до 101,4 пункта. Аналитик Андрей Чеботарев назвал происходящее "идеальным штормом", вызванным "раскачиванием лодки тарифов".

"Индекс S&P 500 потерял почти 2 трлн долларов капитализации, рухнули котировки Apple и ряда других компаний, которые зависят от поставок из Китая и других стран Азии. Биткоин упал ниже 82 000 долларов". Андрей Чеботарев

Bloomberg сообщает, что доллар столкнулся с самым большим падением с 2022 года, а Deutsche Bank предупреждает об опасности кризиса доверия к американской валюте. Трейдеры готовятся к дальнейшему снижению курса доллара.

Анализ рыночной динамики после объявления о введении пошлин подтверждает опасения экспертов. Наблюдается резкое усиление бегства от риска: фондовые рынки по всему миру демонстрируют снижение, инвесторы активно скупают защитные активы, такие как золото. Особенно сильно пострадали акции компаний, завязанных на международную торговлю, что свидетельствует о непосредственной угрозе для глобальных цепочек поставок и перспектив экономического роста.

Фото: profinance

В частности, компоненты гонконгского индекса Hang Seng, такие как производитель трикотажных изделий Shenzhou International Group, производитель электроинструментов Techtronic Industries и выпускающая компоненты для мобильных телефонов BYD Electronic, продемонстрировали двузначное падение, что указывает на опасения инвесторов относительно влияния пошлин на конкретные сектора экономики.

На этом фоне наблюдается следующая динамика ключевых рынков:

Цены на нефть марки Brent упали ниже 70 долларов за баррель.

Цена на золото продолжила свой рост, достигнув отметки около 3170 долларов за тройскую унцию.

Фондовые биржи: помимо уже упомянутых падений в США и Азии, европейские фондовые индексы также отреагировали негативно. Немецкий индекс DAX снизился примерно на 2,8%, французский CAC 40 – на 2,5%, а британский FTSE 100 – на 1,8%.

Глобальная торговая война и удар по ВВП

Лидеры крупнейших экономик Европы и Азии еще до официального объявления Трампа заявили о готовности ответить на меры США, что может спровоцировать полномасштабную глобальную торговую войну. Эксперты полагают, что это приведет к снижению мирового ВВП и росту инфляции по всему миру.

Исследование экономистов Астонской школы бизнеса оценивает потенциальный ущерб мировой экономике от 25%-ных тарифов в 1,4 трлн долларов. Специалисты считают, что подобные меры могут иметь эффект, схожий с торговой войной 1930 года, которая усугубила Великую депрессию.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) еще 18 марта ухудшила прогноз по росту мирового ВВП на ближайшие два года, связав это с "торговыми барьерами в ряде экономик G20 и возросшей геополитической и политической неопределенностью".

Казахстан может выиграть?

Несмотря на мрачные прогнозы для мировой экономики в целом, многие эксперты считают, что Казахстан может выиграть от введения тарифов, например, в экспорте сельскохозяйственных товаров в страны Юго-Восточной Азии и энергоносителей в восточноевропейские страны.

Экономист Расул Рысмамбетов вообще полагает, что нынешняя мировая тарифная война не затронет сильно Казахстан. Косвенным же эффектом, возможно, станет ускорение инфляции в США и незначительное ослабление доллара.

"Может быть, ряд стран, которые, видя наши тарифы, захотят перенести к нам производство. Но в любом случае здесь никакой трагедии нет, как показала предыдущая практика, президент США любит сделки. Значит, он просто будет со всеми странами передоговариваться так, чтобы защитить собственного производителя. И не надо стесняться этого, мы тоже должны защищать своего производителя".

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Проблемы США глубже, чем пошлины

Практически все мировые эксперты сходятся во мнении, что пошлины не решат фундаментальных проблем, стоящих перед экономикой США. Огромный дефицит торгового баланса и бюджета страны нуждается в более глубинных реформах.

Пока же весь мир находится в состоянии шока, опасаясь надвигающегося экономического кризиса, спровоцированного торговой политикой администрации Соединенных Штатов Америки.

Ранее мы сообщили, что Казахстан инициирует консультации с США по вопросу пошлин.